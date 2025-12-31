哈萨克斯坦技术与职业教育在校生规模稳步扩大

统计数据显示，目前全国技术与职业教育领域共有在校生56.2万人，其中女性学生26.6万人，占比47.3%。与2024—2025学年相比，在校生总数增加了1%。

国家统计局公布的数据显示，截至2025—2026学年初，全国共有706所独立的技术与职业教育机构和35所分支机构在运行。

从生源结构看，初中毕业后（9年级后）入学的学生占在校生总数的73.4%；高中毕业后（11年级后）入学的占22.9%；另有3.7%的学生在获得职业教育文凭后选择继续进修。

在培养模式方面，公费就读学生为39.7万人，占学生总数的70.6%；其余16.51万人为自费就读，占比29.4%。

在就业与升学方面，上一个学年职业教育毕业生总数为16.93万人。其中，10.23万人实现就业，就业率达到60.4%；另有2.84万人选择进入高校或学院继续深造，占毕业生总数的16.8%。

在师资力量方面，全国职业技术教育机构共有教师38,684人、生产教学师傅5,170人。其中，女性教师占比为70.3%，女性生产教学师傅占比为47.8%。

据此前报道，在2025—2026学年初，全国各高等院校中共有96名年龄超过60岁的在读学生。与上一学年相比，这一数字实现了翻倍增长。

【编译：阿遥】