哈铁快运与芬兰企业计划组织中国至芬兰的集装箱运输

（哈萨克国际通讯社讯）交通部消息，KTZ Express(哈铁快运股份有限公司，以下简称哈铁快运)与芬兰物流公司Nurminen Logistics Services Oy签署了合作备忘录，计划开通从中国到芬兰的联合集装箱线路。

在4月12日于阿斯塔纳召开的哈芬政府间委员会第13次会议上，双方讨论了两国在运输与物流业的合作成果与前景。

哈萨克斯坦交通部副部长马赫萨特·卡里亚克帕罗夫介绍了相关情况。他强调，在中国和东南亚国家与欧盟贸易关系蓬勃发展的背景下，芬兰与哈萨克斯坦合作开发过境潜力具有重要战略意义。

马赫萨特·卡里亚克帕罗夫指出，哈萨克斯坦是中间走廊的重要枢纽，作为东西方向路线替代方案具有极大潜力。通过阿克套和库里克海港转运的货物量增长86%，达到280万吨，几乎翻了一番，这就是明证。

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跨里海国际运输走廊（TMTM）是一条绿色走廊。如今，货运时间已从23天缩短至14-18天，其中，哈萨克斯坦境内的运输时间缩短至5天。

根据2023年数据，通过TMTM的货物运输量将增加65%。

他还介绍了哈萨克斯坦与欧盟之间的货运潜力：2023年铁路运输量同比增长25%（430万吨），公路运输量将增加14%（730万吨）。

为了发展中国-芬兰-中国(以下简称中芬中)路线的集装箱货运，哈铁快运与芬兰物流公司 Nurminen Logistics Services Oy签署了合作备忘录。

根据该备忘录，双方计划发展货运合作，并推出从中芬中线路途经哈萨克斯坦境内TMTM的联合集装箱运输服务。

马赫萨特·卡里亚克帕罗夫表示，2022年，中芬中线路上，2204标箱及各种拼箱货物过境哈萨克斯坦运至目的地国。2023年，来自欧洲各国506标箱货物通过TMTM穿越黑海运至哈萨克斯坦。

此外，该部邀请芬兰考虑在运输和物流领域实施联合投资项目的可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】