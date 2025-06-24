伊朗与以色列分别宣布停火

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台24日报道，伊朗最高国家安全委员会当天就与“以色列及其支持者”停火发表声明。

声明称，伊朗及时、适度地回应了针对其领土的袭击，已迫使敌人接受失败并单方面停止侵略。

声明还称，“伊朗武装力量丝毫不相信敌人的言辞，随时准备对敌人的任何违法行径进行具有威慑力的果断回应。”

当天早些时候，以色列总理内塔尼亚胡宣布，以色列接受美国总统特朗普提出的(以伊)停火协议。

内塔尼亚胡在由其办公室发表的声明中指出，同意停火的原因是“已实现所有目标”，甚至更多。以色列消除伊朗核武器和弹道导弹的双重威胁、控制伊首都德黑兰领空、重创伊军事领导层，摧毁数十个伊关键目标。

声明还称，以色列将对任何违反停火的行为做出“强有力回应”。

据以色列《耶路撒冷邮报》报道，以色列当天宣布开放领空。

美国东部时间23日18时02分，美国总统特朗普在社交媒体上发消息称，以色列和伊朗已就“全面彻底停火”达成一致。停火将分阶段实施：伊朗先开始停火，到第12个小时，以色列也开始停火，到第24个小时，战争将正式结束。

卡塔尔半岛电视台报道称，美军位于卡塔尔的乌代德空军基地23日受到伊朗导弹袭击后，特朗普与卡塔尔埃米尔(国家元首)塔米姆就伊以停火方案进行了讨论。

特朗普关于伊以停火的消息发出后，伊朗外长阿拉格齐发表声明称，伊以尚未达成任何有关停火或停止军事行动的协议。如果以色列在德黑兰时间24日4时之前停止非法侵略，伊朗无意在此后继续采取反击行动。

阿拉格齐在德黑兰时间24日4时33分再次发表声明称，伊朗武装部队为严惩以色列侵略而采取的军事行动“一直持续到凌晨4时的最后一刻”。

伊朗新闻电视台当天报道称，伊朗对以色列发动数轮打击后，停火已开始实施。

但几个小时后，以色列国防军发消息称，伊朗在停火后向以色列北部发射一枚导弹，导弹被以方拦截。以国防部长卡茨称，作为回应，将对德黑兰发动袭击。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台随后在社交媒体上发消息，否认以色列对伊朗违反停火的指责。