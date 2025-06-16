伊朗与以色列军事潜力对比：人数与科技的对决

近期以色列对伊朗领土的空袭及德黑兰承诺的强硬回应，使两国军事潜力的对比成为焦点。哈通社评论员对此进行了分析。

伊朗：人数优势与技术短板

据美联社报道，伊朗在人口和国土面积上占据明显优势：8800万人口和160万平方公里的国土面积，远超以色列的900万人口和2.2万平方公里。然而，在现代战争中，这些数字的意义有限。

伊朗武装力量由正规军和伊斯兰革命卫队（IRGC）组成，总兵力约80万，其中正规军60万，革命卫队20万，包括精锐的“圣城旅”、导弹部队和网络战部队。过去一年，伊朗在地区内的代理势力（如黎巴嫩真主党和加沙哈马斯）在美国和以色列的打击下损失惨重。

伊朗的武器装备较为复杂，混合了1979年伊斯兰革命前的苏联和美国老旧技术，以及近年从俄罗斯获得的装备。其空军拥有约350架飞机，多为老式型号，在数量和质量上远逊于以色列。然而，伊朗在无人机领域表现突出，自产的“见证者”系列攻击无人机具有较强战斗力。

以色列6月13日的空袭重创伊朗军方，革命卫队司令侯赛因·萨拉米、总参谋长穆罕默德·巴盖里及多名核科学家丧生。此前，伊朗其他高级指挥官也在地区冲突中被清除，暴露出指挥体系的脆弱性。

伊朗核计划近年取得进展，积累了足够接近武器级别的浓缩铀，若政治上决定制造核弹头，可能在数月内完成。但美联社指出，伊朗尚需时间开发投送手段，而以色列显然不会坐视。

以色列：技术优势与高效战力

以色列军队虽规模较小（约17万现役军人和40万预备役），但凭借常年实战经验和高标准训练，被认为是中东最精锐的军队之一。其依靠美国和欧洲的先进技术及本国发达的军工产业，具备生产全谱武器的能力。

以色列的多层防空系统是其核心优势，由美国协助开发，能精准拦截威胁人口中心或关键基础设施的导弹。尽管该系统并非万无一失，但在2024年10月伊朗的导弹袭击中，它有效减少了损失。

Фото: x.com / @idfonline

虽然以色列从不公开承认，但外界普遍认为其是中东唯一拥有核武器的国家。此外，美国的情报、武器供应和外交支持为其提供了关键后盾。

美国角色：谨慎介入

美国虽公开表示未参与以色列的空袭，但警告伊朗勿攻击美军目标。目前，美国在中东部署了包括一艘航母（携60架战机）、多处空军基地及数千名士兵的军事力量。国务卿马可·卢比奥强调以色列行动独立，但美国已开始从巴格达撤离部分外交人员，并为驻中东美军家属提供自愿撤离选项。

冲突现状与前景

6月13日凌晨，以色列对伊朗发动大规模空袭，摧毁了德黑兰附近的多处军事目标，包括革命卫队指挥部和纳坦兹核设施，造成224人死亡、1200余人受伤，其中包括高级军官和核科学家。伊朗确认核设施受损，但否认发生辐射泄漏，并发射了百余架无人机反击，承诺将采取“强硬报复”。

分析认为，以色列通过精准打击已显著削弱伊朗的代理网络和防空能力，革命卫队指挥体系受重创。伊朗虽可依靠人数优势和导弹库存发动大规模攻击，但其空军和防空系统的劣势使其难以持续对抗以色列的精确打击和情报优势。

地区影响

以色列的空袭导致油价飙升，全球领导人呼吁双方保持克制，以免冲突升级为全面战争。黎巴嫩真主党等伊朗支持的武装可能被卷入，增加地区不稳定风险。联合国和其他国家正在制定公民撤离计划，多家航空公司已暂停飞往该地区的航班。

专家指出，尽管伊朗在人数和导弹数量上占优，但以色列的技术优势和美国支持使其在潜在全面冲突中占据上风。然而，冲突的进一步升级可能引发不可预测的地区动荡。

【编译：木合塔尔·木拉提】