特朗普与普京通电话一小时 未就俄乌停火达成协议

特朗普在华盛顿附近的“安德鲁斯”军事空军基地向记者证实了这一消息。

- 没有，我与普京在这一问题上没有取得任何进展，- 特朗普表示。

他还对乌克兰战争的持续表示“不满”，并在被问及是否达成停火协议时给出了否定回答。

此次通话持续约一小时。据俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫透露，这是特朗普今年1月开启第二任期以来，双方领导人之间的第六次联系。

乌沙科夫表示，普京在通话中向特朗普重申，俄罗斯不会放弃在乌克兰的既定目标。

- 我们的总统表示，俄罗斯旨在消除导致当前紧张局势的特定前提条件，并且不会放弃这些目标，- 乌沙科夫在接受塔斯社采访时说。

同时，普京表达了愿意继续与乌克兰进行谈判的意愿，而特朗普则再次强调需尽快结束军事行动。然而，双方并未讨论乌克兰与俄罗斯之间第三轮谈判的安排。

值得一提的是，此前土耳其总统埃尔多安曾表示，若双方同意谈判，土耳其始终愿意提供会谈场地。

【编译：木合塔尔·木拉提】