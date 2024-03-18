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    16:54, 18 三月 2024 | GMT +6

    托卡耶夫总统与创意产业代表举行会谈

    Kazakh President gets acquainted with successful creative industry projects
    Photo credit: akorda.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日同国内创意产业代表进行了会面。

    总统了解了国内音乐、社交媒体、电影业、人工智能和电子竞技领域取得成功的项目。

    Токаев
    Фото: Акорда

     

    标签:
    哈萨克斯坦 总统 科技
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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