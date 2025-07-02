哈萨克斯坦与沙特加强科技与高新技术领域合作

会谈中，双方探讨了KACST与哈萨克斯坦各科研机构和中心在科学研究、技术开发等方面建立更紧密合作的途径。梅恩勒别科夫大使介绍了哈萨克斯坦科研发展的现状与近年来取得的成果，特别是现有的科技潜力如何适应当前的经济环境。

双方在会谈中对IT产业、新兴技术、初创项目以及人工智能的发展给予高度关注。近年来，哈萨克斯坦青年科学家、程序员和IT专家积极参与沙特的加速器项目、科技论坛等活动，推动了两国在多个领域的联合创新项目。

KACST主席对哈方提出扩大科研合作的倡议表示全力支持，并介绍了科技城的工作情况以及未来发展规划。

值得一提的是，阿卜杜勒-阿齐兹国王科技城是沙特在科学与技术领域的核心机构，负责协调全国各部门的科技研究工作。园区内设有35家大型研究所和中心，覆盖数学与物理、能源、石油化工、太空与天文、核能与放射性废料、生物技术、纳米医学、纳米技术、机器人、信息技术、生态学等诸多关键领域。

【编译：达娜】