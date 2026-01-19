哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在突厥斯坦讨论水—能源合作机制

会议由哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫与乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫共同出席，突厥斯坦州州长努尔阿勒汗·阔谢若夫亦参加了会议。

双方就双边水资源及水—能源合作的核心议题进行了深入交流，其中重点讨论了跨境 “友谊”跨国运河的清淤与修复工作。

哈方表示，2025年已对运河部分河段、边坡、集水渠及首部设施实施机械化清淤，并完成了首部及拦水设施闸门的日常维修。今年相关清淤与维修工作将继续推进。

会议还就节水技术的推广与应用达成共识，双方同意加强经验交流。同时，计划在锡尔河沿岸启动自动化水文监测项目，建设10个自动水文站点，其中哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦各5个。

该项目在德国国际合作机构（GIZ）支持下制定，旨在提升跨境水资源分配的透明度与精准性。目前，GIZ已完成项目技术任务书的编制。

努尔詹·努尔吉格托夫指出，去年在两国元首见证下，哈乌双方签署了跨境水资源共同管理与合理利用政府间协定。该文件凝聚了多年谈判成果，确立了跨境水资源治理的统一思路，具有重要历史意义，是中亚水外交发展的重要成果，也为未来互利合作明确了方向。双方将继续在睦邻友好、相互尊重和建设性对话的基础上深化伙伴关系。

他还提到，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出成立联合国框架下的国际水组织以及制定中亚水资源利用框架公约的倡议，认为这些构想对推动地区长期水资源合作具有重要意义。

根据此前的报道，通过在灌溉农业领域推广节水技术，哈萨克斯坦在2025年累计节约用水 8.74亿立方米，为缓解水资源压力、提升农业可持续性提供了有力支撑。

【编译：达娜】