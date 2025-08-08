哈萨克斯坦与塞尔维亚政府间委员会会议在阿拉木图举行

会议由哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长塞热克·朱曼哈林与塞尔维亚政府副总理兼内务部长伊维察·达契奇共同主持。

朱曼哈林在会上指出，双方在贸易、交通、农业、医疗、旅游、科技、生物技术、教育和文化等领域合作潜力巨大，前景广阔。

农产品贸易的持续增长印证了两国的合作潜力。截至2025年上半年末，农产品贸易额同比增长1.5倍，达到400万美元。哈萨克斯坦有意增加谷物、豆类、植物油、鱼类、肉类和奶制品的出口。

此外，哈方提议在畜牧业和农产品加工领域实施联合投资项目。科研合作同样前景可期，包括在育种与种子领域培养专业人才、在哈萨克斯坦不同地区开展谷物、油料及蔬菜作物品种田间试验、共同培育杂交品种，以及在生物农药生产方面展开合作。

会上，哈方还表示，计划在贝尔格莱德建设一座多功能酒店综合体。哈萨克斯坦旅游和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫介绍，该项目将推动旅游基础设施发展，并促进两国在经贸和人文领域的交流合作。

叶尔肯巴耶夫还建议，突厥斯坦国际旅游和酒店管理大学与塞尔维亚辛吉杜努姆大学建立合作关系，以推动师生交流项目，并促成双方学者在旅游领域的联合科研。同时，他还邀请塞尔维亚旅游企业参加将于明年4月在阿拉木图举办的哈萨克斯坦“旅游与旅行”国际展览会。

双方一致同意继续探讨将跨里海国际运输路线延伸至塞尔维亚的可行性，并就年内开通阿斯塔纳至贝尔格莱德直航航班交换了意见。

会议决定，今年将组织赴塞尔维亚的贸易和经济代表团，并召开首届哈萨克斯坦—塞尔维亚商业理事会会议，为深化两国商界在贸易、经济和投资方面的联系提供新平台。

会议结束时，双方签署了会议纪要，并商定委员会下次会议于2026年在塞尔维亚举行。

同日，哈萨克斯坦—塔吉克斯坦经济合作政府间委员会第19次会议在阿斯塔纳举行。

【编译：阿遥】