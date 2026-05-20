哈萨克斯坦与荷兰之间的贸易额达63亿美元

会谈中， 双方就哈萨克斯坦代表团计划于今年6月首次赴荷兰开展贸易和经济访问筹备情况进行了讨论。双方指出，此次访问将是拓展两国经贸关系的重要一步。

此外，双方还讨论了在哈萨克斯坦举办双边商务论坛的计划，届时两国商界人士和企业将参与其中。

哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，双方讨论了哈萨克斯坦与荷兰当前经贸合作现状及未来发展前景。重点讨论了扩大在投资伙伴关系、物流、农业综合体和数字经济等领域的合作。

部长指出，荷兰是哈萨克斯坦在欧洲的主要可靠伙伴之一。他表示，双边关系在贸易和投资领域呈现稳定积极的发展态势。

去年，两国双边贸易额达到63亿美元，同比增长超过11%。数据显示，哈萨克斯坦对荷兰的出口额超过59亿美元。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

会谈期间，双方优先考虑扩大务实合作。哈方指出，在农业技术、农产品加工、连接亚欧的现代化物流路线建设，以及哈萨克斯坦产品进军欧洲市场等领域，双方具有开展联合项目的巨大潜力。

贸易部指出，双方还强调了加强两国商界直接联系的重要性。即将举行的贸易和经济访问将为建立新的合作伙伴关系、探讨联合项目以及扩大哈萨克斯坦企业在荷兰市场的份额提供契机。

根据会谈结果，双方确认了进一步发展战略伙伴关系的共同意愿。双方还表示相信，哈萨克斯坦首次访荷贸易经济代表团将为扩大双边贸易和投资合作、加强经贸联系注入新的动力。

【编译：小穆】