哈萨克斯坦与中乌边境新增4个现代化海关检查站

哈萨克斯坦财政部正在对与中国、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦边境的9个检查站进行现代化改造。这些措施是国家政策的一部分，旨在提升哈萨克斯坦的过境运输潜力。项目计划通过替换老旧基础设施，建设现代化检查站以优化通关流程。

自2025年初以来，已有4个现代化检查站投入运营，分别是：

与中国边境：科利扎特（Köljat）和阿拉科尔（Alaköl）；

与乌兹别克斯坦边境：卡普兰别克（Qaplanbek）和阿塔梅肯（Atameken）。

Фото: Қаржы министрлігі

财政部表示，计划在年底前完成另外5个检查站的现代化改造工作，分别是卡兹古尔特（Qazyğurt）、塔詹（Täjen）、铁木尔巴巴（Temir baba）、迈卡普沙盖（Mayqapşağay）和巴克图（Baqty）。

这些新检查站为便利和安全通关创造了良好条件，车道数量从2条增加到6条，司机无需下车即可完成检查。得益于流程的全面自动化，通关时间平均缩短至30分钟。新检查站采用“单一窗口”原则，通过统一技术通道实现各类检查的无缝衔接，无需额外停留。

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财政部正分阶段实施一系列措施，包括检查站现代化改造、海关手续数字化和自动化，以及发展边境服务。例如，自2023年起，欧亚经济联盟外部边境的所有汽车检查站已引入“CarGoRuqsat”电子排队系统。这有效消除了 相关重要道路上的车辆积压，提高了运输过程的透明度和效率。76项业务流程得到优化，使检查站的平均通关时间缩短了三分之一。此外，3个汽车枢纽和1个物流中心已投入使用，努尔卓勒（Nur Joly）检查站已转为24小时运行模式，阿拉科尔（Alaköl）和迈卡普沙盖（Mayqapşağay）检查站的工作时间也已延长。

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自2024年起，哈萨克斯坦开始引入包含20个模块的统一数字平台“海关”系统，目前已有13个模块投入使用。电子申报、格式逻辑控制已全面实施，霍尔果斯国际合作中心的货物登记已完全数字化。综合监管服务实现自动化，过境手续得以加快，并通过个人账户实现远程交互。得益于这些改进，检查站的年通行能力从2022年的64万辆增加到2024年的140万辆。

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这些现代化改造措施旨在提升透明度、加速货物流通并推动边境经济发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】