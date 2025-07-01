西哈州与中方签署多项合作备忘录 涉及能源医疗等领域

签约仪式在哈萨克斯坦驻华大使馆举行。

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在北京签署的双边多边文件涵盖医疗、工业、能源、建筑和天然气化工等多个领域，具体包括：

与Cheng Tian Run Kang Medical Limited公司签署的合作备忘录，旨在推进医疗基础设施建设，并在医疗保健领域引进先进技术；

与香港Yino国际公司签署的备忘录，计划在工业及农业机械生产领域开展联合项目；

与Vega Power公司签署的备忘录，聚焦能源合作，推动可再生能源引入；

与Sunway Concept Limited签署的谅解备忘录，旨在发展住房建设并推进城市基础设施现代化；

与Foshan City Construction Engineering Co., Ltd. 和Zhaik Petroleum LTD签署的三方备忘录，拟在西哈州建设甲醇生产厂；

此外，西哈州政府还与中能国际发展有限公司及Batys Power有限责任公司共同签署了关于实施GRES-200乌拉尔热电站扩建项目的路线图。

托列哈利耶夫表示，中国始终是西哈州最重要的对外经济合作伙伴之一。此次签署的合作文件将有助于扩大投资规模、带动就业、推动新项目启动，进一步提升该州的生产潜力。

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他强调，接下来将在各合作领域制定详细的行动计划，相关部门将与投资方密切协作，推动项目落实。

【编译：阿遥】