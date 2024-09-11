哈萨克斯坦加强与中国湖南省的贸易投资合作

此次访问中，哈萨克斯坦代表团还包括多家农业企业，准备讨论2024-2025年的产品供应协议。部长强调，去年中国对哈萨克斯坦的直接投资达到了14亿美元，主要集中在建筑、加工业和食品工业等领域，双边投资合作进展顺利。

湖南省省长毛伟明表示，中国企业对参与哈萨克斯坦的冶金、农业加工、机械制造和能源等领域的合作抱有浓厚兴趣。会谈结束后，双方一致同意未来将进一步扩大两地的贸易和投资合作。

此外，沙卡利耶夫还考察了湖南省长沙市的多家企业，并与中方公司代表就未来合作进行了交流。他指出，哈萨克斯坦正在为吸引外国投资提供良好条件。长沙市中联重科（Zoomlion Heavy Industry Science & Technology）公司的负责人罗凯表示，该公司有意在哈萨克斯坦建立一家专门从事高科技设备生产的合资企业。

沙卡利耶夫部长提到，目前哈萨克斯坦在采矿、冶金、加工工业等战略领域已有3300家联合企业运营。他特别强调，中国的特种设备在哈萨克斯坦市场上非常受欢迎，包括农业、建筑和大型工业项目所使用的起重机、挖掘机等设备。

在此次访问中，沙卡利耶夫还会见了采矿业和大型农业公司Hunan Grain & Oil的代表。他邀请中方企业参与哈萨克斯坦农业综合体的项目实施，指出哈萨克斯坦总统提出的目标是将农业领域的加工产品比例在三年内提高到70%。

值得一提的是，湖南省在钢铁、电力、机械制造、煤炭、化工、纺织和食品等产业方面具有雄厚的基础。根据今年前七个月的数据显示，哈萨克斯坦与湖南省的贸易额达到4.131亿美元，其中电子产品和消费品等进口额占据主导地位，达2.423亿美元。哈萨克斯坦的出口增长了7.6倍，达到1.711亿美元，主要出口产品为冶金产品（铁合金、铜）和农业产品（葵花油、大麦、亚麻籽）。

【编译：达娜】