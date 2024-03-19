哈萨克斯坦加强与中国新疆合作 将在乌鲁木齐设立贸易代表处

2023年，哈中两国贸易总额达到315亿美元，其中大部分来自中国新疆，超过64%，即203亿美元。如今，中国已成为哈萨克斯坦最重要的贸易伙伴，双边贸易持续增长。

沙哈拉耶夫指出，去年，哈中两国元首共同提出开启两国合作的新“黄金30年”，并通过了加强双边合作规划。未来几年，哈中两国将继续扩大经贸联系，改善营商环境和产品质量标准。

马兴瑞表示，相信联合计划能够成功实施。他指出，两国合作的新“黄金30年”将推动两国在包括过境和旅游等领域的合作关系发展。

沙卡利耶夫强调了进口刺激新方法的重要性。他表示，当前，区域化原则在对华对外贸易中显得尤为重要。

-我们分别与中国每个省份建立联系，制定了共同行动计划，以增加贸易额并吸引投资到重点领域的项目。哈萨克斯坦企业对中国市场的兴趣越来越浓厚。我们非常感谢新疆领导层在解决中国国内商品准入问题方面给予的支持。-沙卡利耶夫表示。

沙卡利耶夫指出，哈萨克斯坦企业准备在未来两年内向中国市场供应超过25万吨的植物油和其他产品。

-为促进两国双边贸易，哈萨克斯坦总统指示在乌鲁木齐设立贸易代表处。哈萨克斯坦贸易和一体化部贸易政策发展中心（QazTrade）将负责该代表处的运作。未来，它有望成为哈萨克斯坦生产商和中国新疆企业之间的桥梁。-他说。

沙卡利耶夫提议将哈萨克斯坦驻乌鲁木齐贸易代表处的开馆仪式定于今年7月上海合作组织成员国元首理事会会议期间举行。

值得一提的是，哈萨克斯坦每年都组织商界代表赴乌鲁木齐参加中国-亚欧博览会。去年，哈萨克斯坦企业在博览会期间共签订了总额超过1亿美元的出口合同。沙卡利耶夫确认哈萨克斯坦企业代表将参加今年的中国-亚欧博览会。

马兴瑞表示，将于今年6月在中国-亚欧博览会期间举行第三届中国-哈萨克斯坦边境合作论坛，并正式邀请哈方派代表团参加。

双方还讨论了在投资项目方面的合作前景，包括农业产品的建设和加工。

【编译：阿遥】