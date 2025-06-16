托卡耶夫总统与中国国家主席习近平举行会谈

托卡耶夫表示，习近平主席无论何时到访哈萨克斯坦，都是备受尊重的贵宾，此次访问彰显了两国真挚而坚定的友谊。

托卡耶夫指出：- 中国是哈萨克斯坦的友好邻邦、亲密朋友和可靠伙伴。在您的亲自支持下，哈中多领域合作以永恒和全面战略伙伴关系的精神以前所未有的速度发展。我对此尤为珍视。回顾共同历史，两国间从未有过矛盾或障碍，始终以相互友谊、合作、理解和温暖情谊为主导。中国人民从未对哈萨克斯坦人民造成任何伤害。

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他强调，双边关系逐年巩固，已迈入新的“黄金时代”。友好联系为两国稳定社会经济发展及人民福祉提升作出重大贡献。托卡耶夫特别提到，习近平此次访哈恰逢其生日，祝愿他身体健康、家庭幸福、治国事业取得更大成功。

托卡耶夫表示：- 在哈萨克斯坦，您被视为杰出的政治家和在国际社会享有崇高威望的远见卓识的领导人。中国的高速发展与您密切相关。凭借您的深谋远虑政策，中国在社会经济现代化和人民福祉提升方面必将取得卓越成就。我们衷心为中国在新时代建设中国特色社会主义的辉煌成就感到高兴。我高度珍视您对我及全体哈萨克斯坦人民的尊重。

他将中国称为哈萨克斯坦的友好邻邦和经受时间考验的战略伙伴，强调两国关系稳定，不受地缘政治挑战、动荡或国际局势的负面影响。

- 中国在与哈萨克斯坦合作中从未附加政治条件。我们感激您对我国主权和安全的支持。我们支持中国的和平倡议，并赞赏贵国为建立公正世界秩序所作的努力。

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托卡耶夫还指出，两国在联合国、上合组织、亚信、金砖+及“中亚—中国”等多边框架内建立了高水平合作。他提到，中国是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴，2024年双边贸易额达440亿美元，创历史新高。

在文化与人文领域，托卡耶夫强调了显著成就，包括两国设立文化中心、卢班工坊、中国高校及科技中心的分支机构。哈萨克斯坦支持孔子学院发展，并宣布2025年为“中国哈萨克斯坦旅游年”，将进一步深化双边合作、巩固互信。

在核能领域，托卡耶夫特别提到：

- 我们决定在哈萨克斯坦建设至少两到三座核电站，正积极吸引大型企业参与。已成立哈萨克斯坦原子能机构。我想特别指出，我们视中国核工业集团公司（CNNC）为可靠的战略伙伴。这家全球知名企业必将在我国市场占据重要地位。哈萨克斯坦还是向中国供应天然铀和核燃料的可靠伙伴。

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习近平对哈方的热情款待表示感谢。他指出，在托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦走上国家复兴之路，取得显著发展成就。

- 作为友好邻邦和战略伙伴，我们为你们的成就感到由衷高兴。面对变幻莫测的国际局势，中哈关系经受考验，蓬勃发展。这不仅是地理邻近和千年友谊的结果，更是两国繁荣发展的天然需求。近年，通过共同努力，中哈命运共同体合作不断充实新内涵。一系列具有社会意义的项目为两国人民带来切实福祉。我愿与您携手，进一步推动中哈多领域合作，巩固两国友谊，为地区乃至全球发展作出重要贡献。- 习近平说。

会谈期间，双方深入探讨了各领域合作前景。基于深厚友谊和相互尊重，两国领导人进行了坦诚友好的交流。

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【编译：木合塔尔·木拉提】