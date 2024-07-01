托卡耶夫新华社访谈：哈萨克斯坦与中国开启五大合作方向

- 考虑到我们在32年中奠定的坚实双边合作基础，哈萨克斯坦准备继续全力加强睦邻友好关系，促进双边贸易往来，并深化实际合作。因此，在此期间，以下五个合作方向尤为重要。

一、深化投资领域合作

托卡耶夫指出，哈中两国应在农业、新能源、机械制造等领域加深合作，特别是注重工业化和高附加值产品的生产。

二、多元化贸易结构

托卡耶夫表示，两国应扩大双边贸易规模，增加商品种类，包括利用现代工具，如电子商务和电子交易平台。

三、推进“一带一路”倡议

托卡耶夫强调，2024年对于进一步推动“一带一路”倡议至关重要。他指出，未来十年是这一倡议的新阶段，哈萨克斯坦将继续作为这一宏大计划的重要参与者，并加强其作为欧亚交通枢纽和中央物流枢纽的角色，并积极发挥连云港、陕西省西安的内陆港口和“霍尔果斯-东大门”经济特区的潜力。

四、扩大交通运输合作

托卡耶夫透露，两国正在建设“多斯特克-莫因特”铁路段的第二条铁路线，并计划于今年在两国边界上建设第三个铁路过境点。

五、加强文化人文交流

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦和中国将在文化和人文领域开展多方面的合作，包括建立免签制度、设立文化中心、开办“鲁班工坊”和高等院校分校，以及增加航班班次等。

总统表示，哈中两国关系将在新的“黄金三十年”框架内迎来更多辉煌成就和胜利，这将使两国团结一致，一同走向光明未来。

【编译：达娜】