哈萨克斯坦与中国明确文化与人文合作重点方向

巴拉耶娃在阿斯塔纳举办的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（国际版）启播活动暨以“睦邻友好 携手共进”为主题的《2025中国—中亚人文交流活动》论坛上指出：

- “中亚—中国”人文交流论坛不仅是对话平台，更是构建多领域综合互动、确保长期高效伙伴关系的重要战略机制。如今，中亚不仅是连接欧亚的可靠桥梁和交通枢纽，更被视为具有巨大投资、贸易经济、旅游及文化人文潜力的新兴增长点。哈萨克斯坦在这一区域中占据独特地位。

她进一步概述了“中亚—中国”合作的当前态势与未来发展的四大重点方向：

一、文化与信息战略合作

哈萨克斯坦重视与中国的文化、人文及信息领域合作。2024年习近平主席访哈期间，双方签署了两份重要文件：与国家广播电视总局的合作备忘录及与中国中央广播电视总台（CMG）的合作协议。这些文件促成了多项具体项目，包括联合拍摄反映两国旅游潜力的纪录片、纪念“一带一路”倡议十周年的电视节目，以及在大数据、人工智能和媒体技术领域提升哈萨克斯坦记者的专业能力。论坛前夕，由文化和信息部主导制作的纪录片《大草原之国与天朝上国：邻居、伙伴、朋友》在哈国家电视台播出，展现了两国深化文化对话、共建中亚与东亚信息空间的努力。

二、打造统一信息空间

哈萨克斯坦提出在中亚建立统一信息空间的倡议，以联合应对全球信息挑战、构建安全信息环境，并推动文化与人文领域的共同项目。优先方向包括在平等基础上建立文化中心，促进民族文化传播与人民间相互理解。此外，上海合作组织框架内制作的《上合组织精神圣地》视频将在7月于青岛举行的上合组织文化部长会议上展示，象征历史记忆的保存与文化联系的强化。

三、发展创意产业

哈萨克斯坦积极推动创意产业发展，支持初创企业、提供税收优惠、建立创意中心并为年轻创作者提供资助。“一带一路”倡议为文化、历史与新技术的融合提供了平台，哈方提议联合推广文化旅游、绿色经济及创新领域内容，深化两国在现代形式下的文化合作。

四、拓展联合媒体与文化项目

论坛期间签署的《哈巴尔通讯社》与CMG的合作备忘录将为双方互动注入新动力。哈萨克斯坦准备扩大联合媒体项目、举办培训、推动民族内容进入国际流媒体平台，并加强记者群体间的信任联系。此外，双方将促进剧院、芭蕾、音乐团体互访，联合制作戏剧、歌剧，举办博物馆展览及其他文化活动。

根据此前报道，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（国际版）启播活动暨以“睦邻友好 携手共进”为主题的《2025中国—中亚人文交流活动》于6月16日下午在哈萨克斯坦总统中心举行。本次活动由中国中央广播电视总台与哈萨克斯坦总统广播电视综合体联合主办，旨在深化中国与中亚国家间的人文交流与友好合作，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

【编译：木合塔尔·木拉提】