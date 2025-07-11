哈萨克斯坦与中国加强节能和智慧能源战略合作

消息称，此次国际盛会旨在扩大哈萨克斯坦与中国的经贸关系。来自机械工程、电子、能源、建筑、轻工业、农业等行业的300多家中国企业参展。

作为商务计划的一部分，电力节能发展研究院股份公司董事长叶尔多斯·阿巴卡诺夫与中国领先的能源和工程公司举行了双边会谈。这些公司包括：河北旭辉电力、新疆天富天耀新能源科技、新疆绿维新能源科技、福建威曼电力科技和华河国际公司。

会谈期间，双方探讨了以下领域的双边合作前景：

- 智能能源装备；

- 电力转换和存储技术；

- 能源数字化解决方案；

- 无人机；

- 能源审计和能源核算的创新方法。

Фото: gov.kz

根据会谈结果，哈萨克斯坦电力节能发展研究院股份公司与中国商业咨询机构华河国际签署了战略合作协议。该协议旨在共同实施投资项目，吸引战略投资者进入哈萨克斯坦，并发展能源及相关领域的商业联系。

此外，华和国际成为哈电力节能发展研究院股份公司在北京的官方联络中心。这一决定将大大简化在中国建立合作伙伴关系的流程。

值得一提的是，签署的协议将扩大技术合作，为向哈萨克斯坦转移先进解决方案铺平道路，并有助于加强两国在可持续能源发展领域的战略对话。

【编译：小穆】