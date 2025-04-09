哈铁快运与中国物流企业签署合作备忘录 聚焦中欧班列运输

据国家铁路公司新闻处消息，首份备忘录在阿克套市签署，涉及“阿克套国际海运港”国家公司股份公司的参与，旨在发展经阿克套港口的货运流量并扩大其码头处理能力。

根据协议内容，双方计划联合投资采购适应恶劣天气条件的现代化港口集装箱起重机，以及大型集装箱货轮，从而保障经里海方向的运输通道高效畅通。

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第二份备忘录于阿斯塔纳市签署，内容聚焦中欧运输方向货运量的进一步增长。合作框架包括扩大过境货物流量、优化物流流程以及在哈萨克斯坦及海外共同协调推进交通基础设施发展。

- 与中国重要伙伴的上述协议将为提升哈萨克斯坦作为欧亚枢纽的运输效率、加强交通物流基础设施发展提供坚实支撑 -，哈铁快运方面在声明中指出。

此次签署的两份备忘录标志着哈中双方在交通与物流领域合作的深化，也将为中欧贸易通道的稳定畅通奠定更加坚实的基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】