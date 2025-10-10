西哈州与中国企业合作启动14个重大投资项目

西哈萨克斯坦州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫率领的代表团在哈萨克斯坦驻中国大使馆的支持下，对中国进行了访问。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在会见中国国家主席习近平时曾表示：

“中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，我们共同的大型项目正在稳步推进。”

为此，根据总统指示，西哈萨克斯坦州启动了与中国企业家合作的14个投资项目，涉及能源、农业、医疗等关键领域，总投资额超过1340亿坚戈。双方已达成具体协议，首批两家工厂的建设即将于近日启动，所需设备已从中国潍坊市装车运往哈萨克斯坦。

首期项目包括在工业园区建设一座34兆瓦的燃气电站，以保障后续生产设施的稳定能源供应。此外，一家石油催化剂再加工厂的建设也将同步启动，相关设备已运往哈萨克斯坦。西哈萨克斯坦州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫率领的代表团专程参加了首批设备装车仪式。

州长纳瑞曼·托列哈利耶夫表示：

“正如总统所强调，我们致力于摆脱对原材料的依赖，重点发展加工业、农业和制造业。这些项目将为地区经济注入强劲动力。”

这14个项目均由一家财团——中国“VEGA Power”公司负责实施，其旗下多家公司将投资能源、农业技术、石油、建筑和医疗等领域。

中国“VEGA Power”公司总经理葛健透露，项目将分阶段实施，首阶段投资约3000万美元。他还表示，目前已发出首批五个集装箱，项目全面完成后将生产超过10种产品。

州长率领的代表团此行期间还考察了中国山东省的产业综合体，了解了先进技术应用。在与投资者的会谈中，州长提出了明确要求：企业需在当地注册，税收纳入地方预算；优先雇用本地员工；未来专业人员的培训费用由投资者承担。

此外，西哈萨克斯坦州还计划加强与中国的医疗合作。代表团参观了iKang Guobin Checkup Center诊所，了解了中国医疗系统的现代化方法和创新服务模式。

值得一提的是，今年上半年，西哈萨克斯坦州在吸引外国直接投资方面位居全国第三。

根据此前报道，西哈州同中国商界签署了多个双边合作备忘录。

