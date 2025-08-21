哈萨克斯坦与中国广东贸易额一年增37%

在开幕式上，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫强调，两国之间的战略伙伴关系不断深化。据他介绍，2025年上半年，双边贸易额达到150亿美元，同比增长5.9%。

他特别指出，广东作为中国经济最发达的省份之一，GDP高达1.9万亿美元，去年与哈萨克斯坦的贸易额同比增长37.3%，展现出巨大潜力。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

对接会上，双方签署了多项合作文件。其中，哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）与广东省进出口商会达成合作协议，计划向中方供应总额达4500万美元的菜籽油、混合饲料和大麦。同时，中国企业还对哈萨克斯坦的脆饼、天然果汁和骆驼奶粉表现出浓厚兴趣。

论坛讨论的议题不仅限于贸易，还涉及交通运输。作为主要的国际运输走廊，哈萨克斯坦承担了中国运往欧洲80%以上的过境货物。根据“一带一路”和跨里海走廊的发展规划，到2030年，通过中间走廊的年货运量预计将提升至1000万吨。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

投资合作同样是双方关注的重点。自独立以来，哈萨克斯坦已累计吸引中国投资264亿美元。目前，两国正在实施224个总额超过660亿美元的联合工业项目，其中67个已竣工，充分体现了双方的互信与长期合作。

在总结发言中，沙卡利耶夫邀请广东企业家赴哈投资兴业。

—我们能够为外国合作伙伴提供优惠政策、税收减免和现代化基础设施。哈萨克斯坦完全有条件成为通往中亚、独联体、中东和欧洲市场的黄金桥梁。-他说。

此次推介会最终达成多项共识，双方同意扩大贸易规模，推动新项目落地，并进一步深化区域合作。

值得一提的是，8月20日，沙卡利耶夫在北京与中国商务部部长王文涛举行工作会谈。

【编译：阿遥】