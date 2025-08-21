哈中经贸合作持续深化 双边贸易额有望2030年翻番

据贸易和一体化部新闻处消息，会谈的重点是落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平在第二届“中亚—中国”峰会上达成的重要共识。

双方高度评价了建立在两国元首特殊信任和友谊基础上的全面战略伙伴关系。两国元首间的互信与私人关系正成为推动永久全面战略伙伴关系的重要动力，为深化经贸合作注入了新的活力。

王文涛指出，双边贸易额持续保持增长态势。2024年，两国贸易总额达438亿美元，同比增长9.2%；而在2025年上半年，这一数字已达218亿美元。这表明，到2030年实现双边贸易额翻番的目标切实可行。

沙卡利耶夫表示，为实现既定目标，两国正在“一带一路”倡议框架下推进一项发展边境贸易的联合行动计划和路线图。这将大幅提升哈萨克斯坦的过境潜力，并为两国经济互联互通创造条件。

Фото: Сауда және интеграция министрлігі

双方特别关注扩大哈萨克斯坦非原材料产品和高附加值产品出口。沙卡利耶夫强调，哈方致力于发展加工产业和高附加值产品出口，并希望与中方建立“投资+销售”模式的合作。

会谈中，双方还就海关程序数字化、电子商务发展，以及在世贸组织框架下消除壁垒等议题进行交流。哈方积极评价双方在第二届“中亚—中国”峰会期间签署的电子商务合作备忘录的落实进展。

此外，哈方提议扩大中国电商平台上的“哈萨克斯坦国家馆”，以推动电子商务合作迈上新台阶，这也体现了双方进一步发展互利合作的意愿。目前，双方正在为物流、投资和电商领域的经验交流创造有利条件。

会议还讨论了吸引中国投资进入哈萨克斯坦实体经济的前景。哈方建议中方考虑降低对哈国产品的进口关税，并提出在哈共同实施深加工项目的可能性。

议程中的另一重要内容是哈萨克斯坦参加在中国举办的国际展览会。哈方特别强调，上海进博会、北京服贸会和乌鲁木齐“中国—亚欧博览会”是推广哈萨克斯坦产品、建立直接B2B联系的重要平台。王文涛则表示，中国企业同样对参与在哈萨克斯坦举行的贸易和投资活动表现出浓厚兴趣。

据此前报道，9家哈萨克斯坦企业首次被纳入中国非食品类产品注册名单，此举将为本国畜牧业产品出口中国市场创造新机遇。

【编译：阿遥】