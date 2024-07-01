11:50, 01 七月份 2024 | GMT +6
托卡耶夫：哈萨克斯坦与中国之间的贸易额30年增长100倍
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问之际接受新华社采访时表示，将两国贸易额提升至1000亿美元是可以实现的目标。
-中国是哈萨克斯坦在贸易和投资领域的主要合作伙伴。得益于30多年的合作关系，两国贸易额增长了100倍，2023年达到410亿美元，创历史新高。去年，中国跻身哈萨克斯坦最大投资国前四。2023年，中国对哈直接投资近20亿美元，较2022 年增长 16.4%。总体来看，中国对哈萨克斯坦经济投资总额超过250亿美元。-托卡耶夫总统说。
据他介绍，目前近4700家哈中合资企业在哈萨克斯坦境内运营。
-此外，我们还计划扩大金融领域的合作范围。为此，我们将利用阿斯塔纳国际金融中心的潜力。当前，来自 78 个国家的约 2 800 家外国公司在该中心注册，其中十分之一来自中国。-总统说。
托卡耶夫表示，哈萨克斯坦全力支持中方的“一带一路”倡议。
-我们有进一步深化与中国之间的多边关系的雄心勃勃的计划。我们正在为此创造一切必要的条件。鉴于当前的高水平互动，完全可以实现将双边贸易额提升到1000亿美元的目标。-哈萨克斯坦总统说。
【编译：小穆】