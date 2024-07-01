托卡耶夫：哈萨克斯坦与中国之间的贸易额30年增长100倍

-中国是哈萨克斯坦在贸易和投资领域的主要合作伙伴。得益于30多年的合作关系，两国贸易额增长了100倍，2023年达到410亿美元，创历史新高。去年，中国跻身哈萨克斯坦最大投资国前四。2023年，中国对哈直接投资近20亿美元，较2022 年增长 16.4%。总体来看，中国对哈萨克斯坦经济投资总额超过250亿美元。-托卡耶夫总统说。

据他介绍，目前近4700家哈中合资企业在哈萨克斯坦境内运营。

-此外，我们还计划扩大金融领域的合作范围。为此，我们将利用阿斯塔纳国际金融中心的潜力。当前，来自 78 个国家的约 2 800 家外国公司在该中心注册，其中十分之一来自中国。-总统说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦全力支持中方的“一带一路”倡议。

-我们有进一步深化与中国之间的多边关系的雄心勃勃的计划。我们正在为此创造一切必要的条件。鉴于当前的高水平互动，完全可以实现将双边贸易额提升到1000亿美元的目标。-哈萨克斯坦总统说。

【编译：小穆】