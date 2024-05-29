哈萨克斯坦与中国江苏携手打造中亚商品销售平台

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

今年3月，哈中双方签署了关于建立“中亚-江苏”多功能中心的协定。协定由哈萨克斯坦贸易和一体化部贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）和江苏省苏豪控股集团有限公司签署。双方一致同意在江苏省建设贸易中心，作为哈萨克斯坦及中亚其他国家产品的销售平台。

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访问期间，沙卡利耶夫与中方代表举行了多场会谈。

-中国是哈萨克斯坦的战略贸易伙伴，也是主要的双边贸易合作伙伴。哈萨克斯坦总统已指示将与中国的双边贸易额提高到1000亿美元。“中亚-江苏中心”项目的实施将促进哈萨克斯坦商品积极进入中国市场，推动两国之间的贸易和经济交流更加活跃。-沙卡利耶夫说。

沙卡利耶夫指出，贸易展馆面积为2000平方米，其中大部分将用于展示哈萨克斯坦商品。

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他邀请哈萨克斯坦企业积极在“中亚-江苏”平台上展示自己的产品，以展现哈萨克斯坦商品的出口潜力。他同时指出，中方赋予QazTrade独家代理哈萨克斯坦商品配额的权利。

此外，沙卡利耶夫还透露，除了南京的哈萨克斯坦展馆外，还计划在哈萨克斯坦境内建立类似的多功能中心。这些综合平台不仅将成为中哈两国商品的展示窗口，还将使企业能够与国际合作伙伴签订合同，进行商务谈判，获得金融和咨询服务，并办理贸易交易。

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QazTrade总经理杰恩斯·沃赛尔拜在会谈中建议中国合作伙伴充分利用霍尔果斯的优势与潜力，在哈萨克斯坦境内建设海外仓库。

-我们支持苏豪控股在各地区的建设计划。在飞往南京之前，我们去了霍尔果斯，与两个经济特区的行政人员进行会谈。那里有地块供建设物流仓库。我们将尽最大努力实施该项目，因为我们看到了巨大的潜力和机会。-沃塞尔拜说。

【编译：阿遥】