托卡耶夫总统专访：哈萨克斯坦与亚美尼亚合作前景可期

托卡耶夫总统指出，亚美尼亚与哈萨克斯坦签署的友好合作条约已经历25个年头，这一重要的里程碑不仅具有特殊象征意义，而且在双边关系中发挥着重要作用。

-1999年签署的《友好合作条约》为哈萨克斯坦和亚美尼亚的多层面关系奠定了坚实基础。这些年来，我们一直严格遵守条约的规定，全面扩大和深化两国和两国人民之间的关系。目前，阿斯塔纳与埃里温关系的特点是政治对话开放、经贸合作蓬勃发展、文化和人道主义接触全面发展。-托卡耶夫总统指出。

他说，哈萨克斯坦和亚美尼亚在世界舞台上共同积累了丰富的合作经验，两国议会之间的伙伴关系也在有条不紊地推进。

-两国正在积极开展政府间合作，而且两国关系的法律框架正在不断扩大。在我即将对亚美尼亚进行的访问期间，我们将签署一系列新文件。经贸合作是哈萨克斯坦和亚美尼亚关系的基石。在过去的五年里，双边贸易额增长了3.5倍，到2023年预计将增长23%。我们的双边贸易仍有很大的增长空间。最近在埃里温举行的商业论坛清楚地表明了这一点，哈萨克斯坦和亚美尼亚企业家参与其中。-托卡耶夫说。

谈到未来，托卡耶夫总统表示，新开通的“阿克套-埃里温-阿克套”直飞航线将有助于两国的商业合作和旅游业发展。

-此外，我们计划增加公务和商务旅行，因此需要在两国首都之间建立直达航线。文化和人文领域充满了实际内容，涵盖了艺术、体育、旅游、教育、医疗保健等方面。总的来说，建立在友谊、信任和相互理解基础上的哈萨克斯坦和亚美尼亚关系水平符合两国人民的利益。-他说。

谈到经济合作，托卡耶夫总统表示，目前哈萨克斯坦准备增加70种原材料和成品的出口，总额达3.5亿美元，涉及冶金、石化、食品工业、建筑和农业等领域。

-工业合作的前景是可期的。对我们来说，重要的是创建连接两国的联合项目。我们需要大力发展和促进投资合作。如今，哈萨克斯坦拥有良好的投资环境。为支持外商投资，我们已建立所有必要的机制。值得一提的是，哈萨克斯坦在数字化领域拥有巨大机遇，我们正在实施有针对性的政策，以成为欧亚大陆最大的数字中心之一。仅在过去三年里，我国IT服务出口就增长了三倍，达到 5 亿美元。到 2026 年，至少应达到 10 亿美元。-托卡耶夫强调。

托卡耶夫总统表示，跨里海国际运输走廊已成为前景广阔的运输项目之一。

-由于哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心有利地理位置，成为了欧亚大陆运输结构中的重要环节。2023 年，跨里海国际运输线路货运量增长 65%，达280 万吨，其中哈萨克斯坦产品出口量将增长 2.5 倍。除出口外，进口货运量也在增长。这表明了欧洲企业界对跨里海路线的浓厚兴趣。去年，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚的铁路管理部门成立了合资企业，以建立 "单一窗口 "物流服务，统一关税政策，确保跨里海运输通道沿线运输的稳定性。目前，一些欧洲国家已表示希望加入这条线路，有些国家已在着手这项工作。因此，南高加索在欧亚大陆运输系统中的重要性大大增加。因此，亚美尼亚方面发起的 "世界十字路口 "项目作为一个新的运输构想，从其与地区物流结构互联互通的角度来看，值得关注和全面研究。-托卡耶夫表示。

他认为，如果各方都以自己的方式看待和平之路，推行自己的和平模式，而不顾他人的利益，这就会成为紧张局势的根源。托卡耶夫表示坚信，任何矛盾，包括涉及国家领土完整的矛盾，都只能根据《联合国宪章》的准则和原则，通过政治和外交对话来解决。

-在联合国框架内建立的价值体系应继续作为确保世界安全与稳定的参照点。哈萨克斯坦赞同在国际事务中实现公正、和平、合作以及在国家平等基础上解决问题的共同愿望。本着这一精神，我们正在稳步推动 "世界团结促进公正和平与和睦 "倡议， 并指望得到我们所有伙伴的支持。我深信，在现阶段，只有各国共同努力，开展明智和高度专业的外交，才能实现世界的长期稳定和普遍进步，在《联合国宪章》的基础上建立公平的国际关系体系。-国家元首表示。

他还就阿斯塔纳能否在维和方面采取新举措发表了看法。

-至于新举措，则是围绕解决亚美尼亚-阿塞拜疆关系的局势问题。当然，哈萨克斯坦并非对这一问题无动于衷。我们期望两个友好国家迅速缔结和平条约。在埃里温和巴库之间建立持久和长期和平符合我国的利益。作为维和倡议的发起者和支持者，哈萨克斯坦愿意支持任何旨在实现本地区和平与稳定发展的努力、-他强调。

他说，在他即将对埃里温进行的访问期间，两国主管部委将签署2024-2026年体育文化领域合作规划。他指出，文化、大学生、体育代表团互访应成为两国人民和睦相处、建立公民间联系和友谊、发展旅游业的重要平台。

-亚美尼亚社群是哈萨克斯坦社会不可分割的一部分，在哈萨克斯坦的民族大家庭中占有特殊地位。我国居住着2完多名亚美尼亚人。哈萨克斯坦亚美尼亚人拥有31 个民族文化协会，其活动旨在促进民族文化、语言、传统和历史。我国实现族裔间和谐和宗教间和睦，获得国际社会普遍认可。哈萨克斯坦已成为 130 个民族和 17 个宗教派别的共同家园。 这种多样性，打造哈萨克斯坦独特的民族间团结模式。-托卡耶夫说。

【编译：阿遥】