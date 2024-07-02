中亚最大电商物流中心将落户哈萨克斯坦

项目计划引入智能化IT解决方案，实现物流流程的完全自动化并提供快捷通关服务。双方还讨论了在电子商务和相关领域的互利合作前景。

沙卡利耶夫表示，哈萨克斯坦电子商务市场发展迅猛，年增长率超过20%。

-中国电子商务市场规模庞大，超过70%的销售额通过线上渠道实现。哈萨克斯坦地理位置优越，致力于成为国际电子商务的重要中转地。与哈萨克斯坦邮政合作建设物流中心将为跨境电商发展注入新的活力。-他说。

喻渭蛟指出，该项目在中亚地区独一无二，将覆盖整个地区。他还表示，圆通快递计划在全球范围内建设5个物流中心，以拓展其全球物流网络。

-去年以来，我们与阿拉木图市政府建立了紧密合作关系。这是一项长期项目，将深化两国互利共赢的务实合作。为奠定合作基础，我们在中国上海、南京和武汉设立了3个保税仓库。该项目是中亚地区唯一涵盖整个地区的项目。除该物流中心外，我们还计划在美国、巴西、泰国、布达佩斯和迪拜建设5个中心。-喻渭蛟说。

中方表示将尽快推进项目实施。沙卡利耶夫重申哈方将继续积极协调配合。双方同意签署联合行动计划。

该项目将成为加强地区经济联系、发展国际电子商务的重要举措。

【编译：阿遥】