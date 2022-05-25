Z世代即将成为哈国劳动力市场的主力

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 未来5~10年哈国经济的9个领域或将新增239种新职业。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长阿克马迪·萨拉巴索夫在出席于乌兹别克斯坦举行的《通过有效管理推动中亚经济发展》国际论坛时表示，云技术、人工智能、机器人技术已成为人们生活中不可或缺的一部分。

萨拉巴索夫说：

-随着这些技术的发展出现了很多新的职业。哈萨克斯坦在未来的5~10年终，很可能会在经济的9大领域出现239种新职业，另外还将有95种职业面临更新换代的转变。-

副部长认为，未来哈国52%的行业将走向自动化，这就要求相关行业的从业证接受新的技能培训，强化对新知识的学习。

萨拉巴索夫指出，这就对官方为从业者能够更加快速灵活的转变技能创造良好的培训条件提出了更高的要求。

他还表示，劳动力市场在不就得将来将面对人员素质发生巨大改变的状态，更多的青年求职者的出现将会带来许多新的额外的负担。

-到2030年，哈萨克斯坦劳动人口的37%将是Z世代人群。劳动力人口的换代，将带来的还有劳动者观念上的更新。这一代人更倾向于追求通过更加灵活的工作时间表来获得经济利益，对于这种情况来说，职业和个人生活之间的平衡很重要。-

萨拉巴索夫认为，未来雇主需要适应这样的变化，并作出合适的转变才能有效地留住人才。

【编译：木合塔尔·木拉提】







