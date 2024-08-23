在哈萨克斯坦 汽车“靓号牌照“价值几何？

根据统计显示，今年年初至今，全哈范围内，为购买“靓号牌照”而花钱最多的，是来自巴甫洛达尔州的车主们。这里的驾驶员们，在为自己的爱车选购VIP号牌上花费了2.23亿坚戈。

“政府-为公民服务”国有企业巴甫洛达尔分部负责任阿斯勒别克·萨帕尔别克表示，该地区民众当中，“001”和“007”号牌最受欢迎，且价格也最高。

由于哈萨克斯坦的汽车牌照通常是数字和字母的组合，因此相同数字的靓号可选范围不少。

大多数情况下，号牌中包含001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777等数字的车牌照都属于抢手货，其售价常常在285倍按月计算指数左右。

2024年的按月计算指数为——3 292坚戈（按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为“按月计算指数（АЕК）”）。

今年上述牌照的价格为 1 052 220坚戈。

而号牌中包含010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707等数字的车牌属于第二档，平均价格约为57倍按月计算指数，即约合210 444坚戈。

出售汽车牌照号所获得的收益均会被转入共和国预算收入当中。

值得一提的是，在哈萨克四天，汽车牌照号虽然与汽车本身绑定，但在售出汽车之后，车主也有权利通过正当手续将号牌与车辆解绑并将其依法注册在到自己名下的另一台汽车上，前提是这台新车并未上牌。

该操作须在“为民服务中心（ХҚКО）进行，手续费为10 000坚戈。

普通牌照在与原车解除绑定后，车主可以将其保留至少半年的时间，期间如果没有将其与任何其他车辆重新绑定，则该牌照就将失效。但对于VIP靓号牌照则没有这一时间限制。

【编译：木合塔尔·木拉提】