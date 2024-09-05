音乐剧《停，夜》在阿斯塔纳首映 A'Studio经典歌曲重现银幕

影片讲述了年轻音乐人贝比特的成长故事，他在追寻音乐梦想与承担家庭责任之间不断挣扎与抉择。故事背景设定在阿拉木图，贯穿其中的一条重要线索是贝比特与舞者朱莉娅之间的情感纠葛。影片深刻探讨了爱情、友谊以及艺术创作的多重主题。

《停，夜》采用了A'Studio乐队的17首经典歌曲，包括《停，夜》、《爱情战士》和《滴答》等广受欢迎的曲目。特别引人注目的是，影片还收录了A'Studio首张专辑中《阿拉木图》的哈萨克语版本，为观众带来耳目一新的体验。这些歌曲的重新编曲由A'Studio创始人、影片制片人拜哈里·谢尔克巴耶夫亲自操刀完成。

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-1958年，由沙肯·阿伊马诺夫导演的《我们的好医生》成为哈萨克斯坦首部经典音乐剧，我的父亲叶尔梅克·谢尔克巴耶夫在片中饰演主角。电影中的歌曲《蓝天在我之上》由天才作曲家亚历山大·扎采平创作，并由我父亲演唱，深受数百万观众喜爱，成为风靡一时的经典。如今，56年过去了，我们推出了《停，夜》。我希望这部影片能够延续哈萨克斯坦电影音乐剧的辉煌传统。-谢尔克巴耶夫在首映礼上深情回忆道。

本片由著名导演法尔哈特·沙里波夫执导，他曾成功执导《粉红兔的故事》、《个人成长训练》和《18千赫》等影片。在《停，夜》的音乐场景中，有500多名舞者参与演出，由哈萨克斯坦的阿尔森·伊梅诺夫和英国的萨普尔·纳米两位知名编舞家共同指导。

《停，夜》由Medeor有限责任公司制作，并获得文化和信息部及国家电影支持中心的资助。影片将于9月5日正式上映。

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【编译：阿遥】