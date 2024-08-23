嘉士伯在哈投资新项目 推动非酒精饮料生产

据外交部新闻处透露，在会晤中，马尔采夫向哈方代表介绍了嘉士伯哈萨克斯坦公司计划推出的新型无酒精饮料生产项目。他表示，该项目具有良好的市场前景，嘉士伯计划在哈萨克斯坦进行长期投资，以满足当地及国际市场的需求。公司正在考虑在阿拉木图州、突厥斯坦州和奇姆肯特市实施这一项目。

目前，嘉士伯正处于与地方政府投资协商的最后阶段。为加快项目的启动和实施进程，该公司需要哈萨克斯坦政府的支持和协助。

对此，库安特洛夫副部长回应称，哈萨克斯坦政府将为嘉士伯在哈萨克斯坦的发展提供全力支持。

-我们一直积极支持所有投资者。我们的目标是为在哈萨克斯坦成功实施投资项目创造尽可能有利的条件。我们愿意为贵公司解决当前问题，并消除其他障碍提供一切必要的帮助。-他强调。

此外，双方还在会晤中商定了合作计划，旨在确保嘉士伯的产品能够顺利进入周边市场。

【编译：阿遥】