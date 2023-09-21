在哈萨克斯坦 iPhone15的价格是多少

哈通社记者对国内的主要手机卖场进行了调查，以了解这款手机在哈萨克斯坦国内的具体售价情况。

iPhone15 共推出了黄色、绿色、蓝色、黑色以及红色等不同的配色，共消费者选择。此外，在哈国市场上，这款手机还细分为iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max (Ultra) 等不同型号。

其中，iPhone 15 Pro 拥有钛金属机身、操作按钮和革命性的 A17 Pro 处理器；而iPhone 15 Pro Max (Ultra) 配备长焦镜头，可实现 5 倍光学变焦。

所有型号均标配USB-C接口。

截至目前，哈萨克斯坦境内拥有苹果公司高级合作伙伴地位的经销商合作伙伴尚未开始销售该品牌的新产品。

不过，在网上商城当中，新款 iPhone 15 的价格已经曝光。

Phone 15 Pro 1TB款的售价为148万坚戈；

iPhone 15 Pro 256G款售价139万坚戈；

iPhone 15 Pro Max512G款售价为147万坚戈；

在部分网上商城中，目前只有一两种iPhone15的款式可供选择。

不过在一些网店上，已经出现了标价999 900坚戈的iPhone 15 Pro 256 GB 款。

在其他一些大型网店上也没有开始销售iPhone15，不过我们依然可以看到其标注的价格信息：

iPhone 15 Pro 8/128 GB，深色 792,018 坚戈；

iPhone 15 6/128 GB 蓝色 628 141 坚戈；

iPhone 15 128 GB 粉色 540,794 坚戈；

iPhone 15 128 GB 677,358 坚戈；

iPhone 15 Plus 128 GB 粉色 546,256 坚戈；

iPhone 15 plus 6/128 GB 绿色 100 万 638 769 坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】