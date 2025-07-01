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哈萨克斯坦摔跤队在2025年亚洲锦标赛斩获13金
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家奥委会消息，在越南荣市举办的2025年U17及U23亚洲摔跤锦标赛上，哈萨克斯坦国家队表现出色，共夺得38枚奖牌。
其中13枚金牌、10枚银牌和15枚铜牌。
U23组别
希腊罗马式摔跤：获4金（55公斤、60公斤、67公斤、77公斤）、3银（87公斤、97公斤、130公斤）、1铜（82公斤），团队排名第一。
自由式摔跤：获1金（70公斤）、3银（61公斤、86公斤、97公斤）、3铜（74公斤、79公斤、125公斤），团队排名第二。
女子摔跤：获1金（59公斤）、3铜（53公斤、55公斤、62公斤），团队排名第三。
U17组别
希腊罗马式摔跤：获4金（45公斤、48公斤、60公斤、65公斤）、2银（51公斤、92公斤）、1铜（71公斤），团队排名第二。
自由式摔跤：获2金（55公斤、60公斤）、2银（45公斤、71公斤）、4铜（48公斤、80公斤、92公斤、110公斤），团队排名第一。
女子摔跤：获1金（61公斤）、2银（49公斤、57公斤）、2铜（40公斤、65公斤），团队排名第四。
【编译：木合塔尔·木拉提】