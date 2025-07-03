哈萨克斯坦选手在2025年国际棋联世界青少年杯夺得两枚奖牌

本届比赛设有8岁、10岁和12岁以下三个年龄组，分为男子组和女子组，每组各24名选手。赛事第一阶段采用七轮积分编排赛制，使用标准时间控制；第二阶段则根据选手在小组中的名次进行淘汰赛，包括两局标准对局，如平局则进行快棋或超快棋加赛。

在女子8岁以下组别中，来自阿斯塔纳的阿莉莎·比萨利耶娃在决赛中两局标准对局击败瓦尔瓦拉·沃尔科娃，为哈萨克斯坦夺得一枚金牌。

在男子8岁以下组别中，阿迪努尔·阿迪尔别克在三四名争夺战中战胜博格丹·卡利宁，获得铜牌。

在10岁以下组别中，来自库斯塔奈州的伊曼·纳比耶夫在铜牌争夺战中不敌印度棋手阿里特·卡皮尔，最终排名第四。

值得一提的是，根据此前的报道，在阿联酋举行的2025年沙迦国际象棋大师超级赛中，21岁的比比萨拉·阿萨乌巴耶娃完成了个人第三个国际象棋特级大师（GM）序分，并首次将等级分提升至2500分以上。

【编译：达娜】