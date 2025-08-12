哈萨克斯坦计划在阿斯塔纳举办2027年跆拳道世锦赛

据了解，2025年哈萨克斯坦跆拳道公开赛（G-1）国际大赛（成人组、青少年组和学员组）将于8月14-16日期间在阿斯塔纳举行。来自加拿大、法国、印度、美国、土耳其和中国等22个国家的750多名运动员将参赛，其中包括奥运冠军和世界级明星。

举办国际公开赛将标志着哈萨克斯坦重返世界跆拳道赛场。上一次在我国举办如此大规模的比赛是在2017年。今年，全新的KPNP K-2电子系统将首次投入使用，世界跆拳道联合会（WT）的表演队也将参与表演。

本次比赛总奖金为1580万坚戈。此次赛事将巩固哈萨克斯坦作为体育领域可靠合作伙伴的地位，并将成为哈萨克斯坦迈向2027年举办世界锦标赛的重要一步。哈萨克斯坦计划明年正式申办该项赛事。

- 哈萨克斯坦总统托卡耶夫高度重视国家体育事业的发展。作为跆拳道联合会，我们深知这一发展方向对年轻人和年轻一代的重要性。因此，我们致力于在阿斯塔纳举办大型国际赛事。哈萨克斯坦公开赛不仅仅是一场比赛，更是我国已准备好举办世界级大型体育赛事的标志。我们希望将阿斯塔纳打造为世界跆拳道的新都。-沙米耶夫说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在阿斯塔纳会见来访的世界跆拳道联合会（WT）主席赵正源。

【编译：小穆】