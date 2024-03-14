阿拉木图计划及在建酒店项目达23家

据Kapital.kz消息，2023年，阿拉木图私人投资开设了4家共161间客房的酒店，目前，阿拉木图市在建及计划建设中的有23家新酒店，共3287间客房，预计将于2024-2027年相继投入使用，其中：

7家酒店，1067间客房-2024年；

7家酒店，930间客房-2025年；

5家酒店，746间客房-2026年；

4家酒店，544间客房-2027年。

根据阿拉木图市旅游局数据，阿拉木图市在酒店基础设施的数量和质量方面在哈萨克斯坦处于领先地位。

根据国家统计局的数据，去年前三季度有150万人抵达阿拉木图，其中包括40.94万外国游客。其中，60%的游客选择入住四星级和五星级酒店（246256 人）。

阿拉木图旅游局局长加利亚·托克赛托娃（Galiya Tokseitova）表示，对于连锁酒店的吸引力说明阿拉木图作为旅游目的地在国际市场上具有较高吸引力。客房数量的增加将提高游客在阿拉木图的舒适度，这必将对旅游业的发展产生积极影响。因此，我们将继续增加住宿设施数量，增加外国游客流量。

2023年，阿拉木图私人投资开设了4家共161间客房的酒店。截止目前，阿拉木图等级在册的各类酒店及旅馆共有345家：5星级 - 7家（占2%），4星级 - 19家（占5.5%），3星级 - 5家（占1.4%），无类别 - 188家（占54.5%），其他类型酒店（寄宿公寓，营地等） - 126家（占36.5%）。阿拉木图市房间总数达11454间。酒店设施的一次性接待能力超过2.18万个床位。

【编译：木合塔尔·木拉提】