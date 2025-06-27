爱在盛夏：8月成哈萨克斯坦最热门结婚月份

据国家统计局发布的数据，2015年至2024年间，8月一直稳坐全国结婚登记数量最多的月份宝座。过去十年里，每年8月平均有约1.49万对新人登记结婚。其中，2016年更是创下高峰，当年8月共有1.69万对喜结连理。

在2015年至2022年期间，7月和9月也曾是颇受欢迎的“红娘月份”。不过，最近两年6月后来居上，开始挑战9月的位置：2024年6月已有1.16万对新人登记结婚，而9月则为1.08万对。

也就是说，自2023年以来，哈萨克斯坦的“结婚季”已经基本锁定在6月、7月和8月，形成了一个“爱在夏季”的浪漫高峰。

相比之下，1月的结婚登记人数则显得有些冷清。在过去十年中，有五个年份1月的结婚登记数是全年最低的。看来，冰天雪地里不仅街头冷清，连婚姻登记处也不太热闹。此外，5月的结婚登记数也常年处于较低水平。

统计专家指出，过去十年中月度结婚人数的最低纪录出现在2020年4月——新冠疫情最严峻之时。那段日子里，不仅旅行按下暂停键，连婚礼的“我愿意”也暂时搁浅。

另据国家统计局发布的数据，截至2024年初，哈萨克斯坦人口的平均年龄为32.3岁。

【编译：阿遥】