在美就读的哈萨克斯坦留学生数增长11%

报告显示，在2023至2024学年，在美接受高等教育的留学生人数同比增长7%，达到1126690人，占到美国大学总人数的5.9%。

其中，印度留学生人数约33.2万人，同比增长23.3%，占到留学生总人数的29.4%，位居首位。这是自2009年以来印度留学生人数首次超过中国。中国留学生人数约27.7万人，同比下降4.2%，占比24.6%，位列第二；韩国留学生人数约4.3万人，同比下降1.6%，位列第三。

值得一提的是，根据该报告，2023至2024学年，在美就读的哈萨克斯坦留学生人数约为2 712人，较上一年增长了11.1%。

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在就读专业方面，约28万留学生就读数学和计算机专业，为就读人数最多的专业；约21万留学生就读工程类专业；约16万留学生就读商业和管理专业。

报告还显示，纽约大学留学生人数最多，达到27247人；东北大学留学生人数达21023，位列第二；哥伦比亚大学留学生人数达20321，位列第三。

据美国商务部统计，2023年国际学生为美国经济贡献约500亿美元，主要通过学费和生活费。

美国国际教育协会会长古德曼(Allan Goodman)表示，预计未来几年国际学生人数会继续增加，“美国大学有能力招收更多国际学生，我们欢迎国际学生”。