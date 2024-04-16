特朗普在纽约出席“封口费”案庭审

特朗普当天在进入法庭前表示，检方指控没有根据，这是一场“政治审判”。他说：“这是对我们国家的攻击，这是一个正在失败的国家。”

根据该法院日前发布的消息，这一刑事审判预计将持续6至8周，15日首先开始陪审团的遴选。预计特朗普在审理期间将一直现场参加庭审。

特朗普及其律师团队在此前一周曾多次试图推迟这一案件庭审，但均遭到上诉法院法官的拒绝。

曼哈顿地区检察官去年3月底指控特朗普在2016年总统选举前通过伪造商业记录的方式试图掩盖向一名女演员支付13万美元的“封口费”，特朗普为此面临34项重罪指控。特朗普坚决否认所有指控，也不承认与涉案女子有染。

特朗普2017年1月至2021年1月担任美国总统，预计他将成为共和党2024年总统选举候选人。特朗普目前深陷多起诉讼，包括“封口费”案等四起刑事诉讼。