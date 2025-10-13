哈萨克斯坦馆在大阪世博会“生命共融”共享馆板块荣获主题呈现金奖

该组别共有来自90多个国家的展馆参评。哈萨克斯坦馆因其对世博主题的原创性表达、内容结构设计以及文化叙事方式获得评审团高度评价。

自开幕以来，位于 “Connecting Lives（生命共融）”主题区的哈萨克斯坦馆持续成为世博园内备受关注的展区之一，吸引约150万名来自各国的参观者，其中包括各国官方代表团、国际组织、商界人士和媒体。

Фото: Bureau Intetnational des Expositions

哈萨克斯坦馆不仅展示了国家在文化传统、历史认同、创新发展和数字化等领域的综合形象，还举办了 9场文化与商务交流活动，成为多边合作与理念交流的重要平台。

展期最受瞩目的活动之一是 “哈萨克斯坦国家日”，于8月10日举行，恰逢 阿拜诞辰180周年纪念日，当天在EXPO National Day Hall升起了哈萨克斯坦国旗并举办大型文化演出，吸引约3000名观众参与。

国际展览局秘书长迪米特里·克肯策斯在参观哈萨克斯坦馆后，对展馆的组织水平、展陈逻辑与理念表达给予了积极评价。

大阪2025世博会自 4月13日至10月13日举行，共有160个国家和9个国际组织参展，总参观人数约 2800万人次，以 “构建未来社会，想象明日生活” 为主题，为全球提供了对未来发展模式的深度讨论平台。

【编译：达娜】