在哈销售的中国产汽车价格或将上涨

据努尔兰·斯马古洛夫介绍，近期包括该公司在内，在哈销售的汽车价格有所降低，主要是因为经销商正在销售2023年的产品。而2024年的新产品价格不会进一步下降，而是稳定下来。因为新产品将采用更多的新技术，这些新技术每年都变得越来越复杂，内饰成本也越来越高。

2024北京国际汽车展览会于4月25日至5月4日在北京举行。很多专家已经将其称为类似日内瓦、法兰克福、纽约或底特律的国际车展的展览。全球领先的制造企业展示他们的新产品。

在此次中国车展上，展出了117辆首发车和41辆概念车。

努尔兰·斯马古洛夫表示，这场车展很重要，因为这里出现的新产品不仅是向中国展示，而是同时向全世界展示，包括向哈萨克斯坦。也就是说，哈萨克斯坦将同时收到中国制造的面向国际市场的汽车。

此前有报道称，延迟需求和中国制造商的扩张是2023年哈萨克斯坦新车市场销量创纪录增长的主要原因。来自中国的汽车交付量增加导致汽车价格下降。

【编译：木合塔尔·木拉提】