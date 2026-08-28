托卡耶夫总统在第一届库鲁尔泰首次会议上的讲话

（哈萨克国际通讯社讯）8月28日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）出席第一届库鲁尔泰首次会议并发表讲话。总统围绕新一届立法机构的历史使命、国家政治体制改革、国际形势、经济与社会发展、国家基金使用、民族意识建设以及库鲁尔泰未来立法任务等一系列重要议题阐述立场，并就新一届国家权力机构组建作出部署。

“我们正在翻开民族历史的新篇章”

托卡耶夫首先祝贺第一届库鲁尔泰首次会议召开。

总统表示，哈萨克斯坦当天迈入国家发展进程中的一个重要阶段，这是具有特殊意义的历史时刻。

“我们正在翻开民族历史的新篇章。根据哈萨克斯坦人民在全民公投中支持的新宪法，我国一院制立法机构——库鲁尔泰今天正式开始履职。这意味着，从今天起，国家政治体系的更新进程正式开启。”

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托卡耶夫指出，回顾哈萨克民族历史，具有国家意义的重大事务历来会在库鲁尔泰上进行广泛讨论，并通过共同协商作出决定。在新的历史阶段，这一制度同样具有特殊意义。

总统表示，库鲁尔泰将从根本上推动国家治理体系现代化，为整个国家机构的工作注入新的动力，并通过提高国家立法质量进一步巩固国家法治基础。

他强调，完成这一历史使命，是第一届库鲁尔泰议员肩负的责任。

“成为第一届库鲁尔泰议员，是一个特殊的历史时刻，也是一份莫大的荣幸。我相信，你们将不负这一崇高身份，尽职尽责地履行自己的使命。”

选举推动政治多元化迈向新的阶段

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦公民普遍支持国家正在实施的大规模改革，此次库鲁尔泰选举充分体现了这一点。

此次选举投票率超过74%。总统指出，人民通过投票作出了关系国家命运的历史性选择，并以高度责任感参与这一政治进程，展现出社会的团结一致。“多元意见、统一民族”的原则由此得到切实体现。

此次选举也受到国际社会高度关注，近800名来自国际组织和外国的观察员来到哈萨克斯坦，这是哈萨克斯坦议会制度发展史上的最高纪录。

托卡耶夫认为，此次选举公开、公正，并以较高水平组织实施。越来越多公民正在以更加积极的态度看待政治，并主动参与公共事务，这是一个值得肯定的趋势。

与此同时，总统提醒，这也意味着社会今后对议员工作的要求会更高。

“当今时代已经不是空洞承诺、虚假言辞和口号的时代。我们的社会正在走向成熟，对专业化议会的需求不断增加。大批专业人才进入库鲁尔泰，就是这一趋势的直接体现。”

托卡耶夫表示，政治竞争必然有胜负，但哈萨克斯坦拥有多种表达观点和意见的渠道。只要符合法律，社会中有价值的观点和建议越多，就越有利于国家发展。

总统认为，此次选举最重要的特点之一，是哈萨克斯坦政治多元化迈上了新的质量层次。

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各政党在竞选期间充分展示自身潜力，向社会系统介绍各自纲领。每个政党都有自己的发展方向、政治立场和意识形态，通过此次选举，其在社会以及政治体系中的定位也变得更加清晰。

托卡耶夫表示，这可以被视为此次库鲁尔泰选举的重要成果。随着这些积极变化持续推进，哈萨克斯坦的政治和社会文化也将进一步发展。

未来，政党在国家权力体系中的影响力还将增强。因此，各政党不能在选举结束后停止工作，而应继续与选民保持联系，只有这样才能不断提升自身公信力。

总统还特别提到各政党的竞选纲领。他表示，其中包含不少新理念和具有实际意义的建议，这些内容都应在今后的工作中得到认真研究。能够推动国家社会经济发展的合理方案，应在政府工作中得到体现。

托卡耶夫指出，公正党在此次选举中以明显优势获胜，并在库鲁尔泰形成宪法多数，因此社会对该党的要求、期待和信任也更高。

总统表示，公正党应发挥凝聚社会共识、推动改革的作用。

与此同时，他强调，第一届库鲁尔泰整体肩负着特殊责任。议员必须忠于人民的嘱托，为国家利益服务，这一点任何时候都不能忘记。

新宪法为国家治理体系现代化奠定基础

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦目前已经进入新的发展阶段。今年，国家经历了一系列对未来具有重大意义的历史性事件。

通过全民公投，哈萨克斯坦成功实施大规模宪法改革，通过了新的宪法。

总统将新宪法正式生效称为国家历史上的重大转折。他表示，新宪法为国家长期发展建立了坚实的法律基础，也为构建能够应对当代挑战的全新政治法律体系奠定了根基。

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这一体系将推动国家治理结构全面现代化，提高国家权力机构的运行效率，同时为公民参与国家治理提供更加切实的渠道。

托卡耶夫表示，此次改革还使拥有深厚历史渊源的“库鲁尔泰”概念重新焕发生机。

在哈萨克民族历史上，每当国家命运面临重大抉择时，先辈都会召开库鲁尔泰。总统举例说，塔拉斯库鲁尔泰推动了金帐汗国的形成，而奥尔达巴斯库鲁尔泰则在危难时期将哈萨克民族团结在同一面旗帜下。

这一历史传统表明，大草原上的议会制度具有深厚渊源。因此，新的一院制立法机构被命名为“库鲁尔泰”。

“这并不是怀念过去，而是为了保持历史传承，把政治传统与现代治理体系结合起来。‘库鲁尔泰’这一概念体现着我们民族的历史、独特身份以及对美好未来的追求。”

总统表示，哈萨克斯坦正在为年轻一代建设一个团结和睦、法律与秩序得到维护的公正、安全、清洁和强大的国家。未来还有大量工作需要完成，他希望议员积极参与这一使命，始终忠诚服务于民族和全体人民的利益。

国际秩序正在发生深刻变化

谈及国际形势时，托卡耶夫指出，当前世界局势日益混乱且难以预测，没有任何国家和民族能够完全置身于全球动荡之外。

国家之间，特别是大国之间的互信正在削弱，并对联合国及其相关机构的运行产生负面影响。

总统表示，联合国安全理事会目前未能履行维护全球和地区和平、稳定与安全的使命。

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在这种国际环境下，地区性国际组织的作用正在明显增强，被称为“中等强国”的国家也开始在国际舞台上发挥更加突出的作用，哈萨克斯坦同样属于这一国家群体。

与此同时，数字技术和人工智能正在以前所未有的速度发展。

托卡耶夫指出，这一进程最终会把人类带向何方，目前仍不明确，甚至已经出现的技术成果本身也引发了不同看法。有时，就连这些技术的创造者也未必完全了解其未来发展轨迹。

总统提到，目前甚至出现了人工智能工具未来可能取代核武器地位的预测。他认为，这些变化再次说明，当前世界发展越来越难以按照传统规律和逻辑加以解释，而由此产生的后果可能最终由未来几代人承担。

托卡耶夫表示，新的世界秩序正在形成，而这一进程具有明显的矛盾性：一方面充满危险、不确定性甚至破坏性；另一方面又具有进步性、技术驱动和发展潜力，是人类历史上的重大转折。

在这种情况下，只有那些能够在经济、科学、军事和外交领域切实维护并巩固自身主权，同时重视发展人的潜能的国家，才能适应新的时代。

“改革已经没有回头路”

托卡耶夫表示，正因为国际环境发生深刻变化，全面推进国家现代化对哈萨克斯坦具有战略意义。

他强调，国家正在实施的大规模改革不会放缓，未来还将进一步加快。

“简单来说，改革已经没有回头路。这本身就是一项重要成果。”

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总统指出，哈萨克斯坦当前改革议程已经尽可能考虑到现实以及未来可能出现的全球性挑战，并通过提前采取措施增强国家应对风险的能力。

经济领域已经启动一系列基础性改革，提高公民福祉被确定为首要任务。工业化正在加快推进，经济新的生产基础逐渐形成。

在国家和外国投资者大量投入的推动下，全国各地区正在建设新的生产设施，并创造数以千计的就业岗位。

与此同时，哈萨克斯坦已经开始对公用事业、交通、能源和水利基础设施进行系统性现代化改造。

托卡耶夫对议员们表示，他们在竞选期间走访全国各地，应当已经看到哈萨克斯坦正在逐渐变成一个巨大的建设工地。

但大规模建设需要巨额投资，国家不能置身事外。

国家基金将服务于长期发展

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦计划利用包括国家基金资金在内的多种资金来源，为具有长期社会经济效益的战略性重要项目提供融资。

总统强调，国家基金资金不会被随意或无目的使用。

“这些资金不会被随意或无目的使用。这样的传言是由不了解实际情况、别有用心的人散布的。任何基金，尤其是国家基金，其运行成效首先应以能否为子孙后代创造巨大收益、取得实际成果来衡量。”

托卡耶夫指出，目前哈萨克斯坦儿童已经从国家基金中受益，其个人账户正在获得相应资金。

未来，国家还需要建设现代化、高质量的基础设施，为年轻一代长期服务。

“换句话说，我们正在为国家未来几十年乃至数百年的发展奠定坚实基础。”

总统表示，这些工作将进一步巩固国家发展的根基，他将在下一次国情咨文中更加详细地阐述这一问题。

科技创新与社会发展必须同步推进

托卡耶夫表示，虽然发展速度尚未完全达到预期，但哈萨克斯坦已经把科学、先进数字技术和人工智能作为重点方向，国家正在走上创新发展道路。

作为社会国家，哈萨克斯坦将继续高度重视人的发展，推动教育、医疗卫生、文化、体育和创意产业全面进步，并为有目标、有毅力、勤奋努力的人创造良好条件。

总统特别强调，应向年轻人说明劳动和纪律的重要性，因为这是取得成功的重要基础。

公民也需要认识到，在新时代，法律意识淡薄、社会依赖心理、不负责任的言论以及毫无根据的批评都无助于国家发展，反而会成为社会进步的障碍。

民族历史不能只剩下苦难叙事

托卡耶夫随后再次谈到民族意识建设。

总统表示，他此前在八月教育工作会议上专门谈到这一问题，现在有必要在库鲁尔泰再次强调。

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不能用可疑史料和歪曲信息影响民族记忆，因为这种做法会削弱人们对过去的信任以及对未来的希望。

托卡耶夫指出，哈萨克民族的历史和文学并不是一部只有灾难和苦难的编年史。

“当然，我们永远不会忘记历史上的艰难时期。但是，不能把民族经历的苦难变成民族身份的核心。因为民族历史并不仅仅由失败和挫折组成，我们的历史中同样有许多辉煌的胜利和成就。”

总统强调，无论看待世界历史、其他民族的历史还是哈萨克民族自身的历史，都不能采取肤浅、片面和简单化的方式。

历史不应在怨恨情绪支配下书写，而应建立在真实、客观和符合民族利益的认识基础之上，这首先关系到年轻一代的成长。

社会应立足现实，而不是沉溺于神话

托卡耶夫表示，目前哈萨克斯坦社会生活各领域都在推进改革，并采用新的标准和方法。

现代化不仅发生在国家机构和经济领域，更重要的是，公民意识和民族思维方式也正在经历深刻而广泛的变化。

在一个战争、危机和对立不断出现的世界中，哈萨克斯坦正在经历的这种系统性社会转型，可以被视为一种独特经验。

“我们完全可以有信心地说，哈萨克斯坦已经走上根本性改革道路，成为一个正在发生明显变化的国家。”

总统指出，要继续沿着现代化道路前进并巩固已经取得的成果，就需要重新审视对民族历史发展若干重要问题的认识。

社会应当立足现实，而不是依赖神话；应面向未来，而不是沉溺于对过去的怀念；应重视科学，并让真正做事的人得到尊重，而不是让夸夸其谈者占据舞台。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦应成为一个厌恶虚假、尊重真相的国家，这些原则应成为未来一代价值观的重要基础。

“只有创造和劳动才能帮助我们实现目标。”

国家团结是最重要的战略优势

托卡耶夫指出，在当前国际形势复杂、难以预测，互信不足和不稳定因素增加的背景下，哈萨克斯坦依然保持较高的国际声誉。

国际社会，包括在全球政治中具有重要影响力的国家，都重视哈萨克斯坦的意见。

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总统表示，哈萨克斯坦将始终把国家利益置于首位，同时继续在国际社会倡导和平、友谊和互利合作。

托卡耶夫强调，如果整个民族不能团结起来，如果公民不能围绕共同事业凝聚起来，那么今天取得的许多成就都不可能实现。

“国家最重要的力量，也就是我们的战略优势，在于人民牢不可破的团结和创造精神。”

总统表示，哈萨克斯坦必须以先进国家为目标，不应陷入琐碎、保守的争论和社会消极情绪，而应始终以希望和信心面向未来。

“我们有明确的计划，方向也十分清晰。我们只需要相信自己，并坚持不懈地工作。”

知识、科学和实际行动应成为社会价值取向

托卡耶夫表示，国家将继续高度重视民族意识建设，而完整认识自身历史、让民族历史重新深入社会记忆，是其中的重要组成部分。

历史是民族的精神坐标，也是人民无价的财富，不应为了虚假的荣誉感或夸张的自豪感而遭到歪曲。

总统指出，如果一味消沉并不断抱怨过去，就无法给予年轻一代正确的价值引导。

哈萨克民族经历过无数考验和灾难，却始终表现出坚韧和英雄主义。一个思想清醒、精神自由的民族，应当从过去吸取教训，珍视自己的历史，同时始终向前迈进。

特别是在哈萨克斯坦进入新的历史发展阶段之际，更应分清事实与神话、真相与谎言，摆脱各种阻碍发展的消极因素。

托卡耶夫援引伟大思想家阿拜提出的“五敌”，强调社会尤其需要远离毫无意义的争论、空谈和虚荣。国家首先应依靠知识和科学，专注于实际行动，否则就可能跟不上世界文明发展的步伐，甚至落在时代后面。总统强调，哈萨克斯坦绝不会允许这种情况发生。

总统表示，哈萨克民族的历史，是由那些即使历经艰难险阻仍坚定前行、忠诚服务国家利益的人书写的。

如果希望国家繁荣，就应把这些人物的人生和信念作为榜样。

托卡耶夫指出，真正精神强大的人会深刻认识自己对家庭和祖国承担的责任，为国家福祉诚实劳动。

“这才是真正的爱国主义。”

库鲁尔泰在国家治理体系中的权力进一步扩大

谈及新一届库鲁尔泰的宪法地位时，托卡耶夫表示，库鲁尔泰开始工作，将推动国家治理体系进入新的制度改革阶段。

根据新宪法，宪法法院法官、中央选举委员会成员和最高审计院成员须经库鲁尔泰同意后任命。

库鲁尔泰还可根据总统提名选举和解除最高法院法官职务，并拥有解除宪法法院、最高法院法官以及议员法律豁免权的权限。

此外，库鲁尔泰将批准政府和最高审计院有关共和国预算的报告，并听取宪法法院年度报告。

议员还有权对政府提出不信任案，并可以向总统提出解除个别政府成员职务的建议。

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托卡耶夫表示，库鲁尔泰由此获得了参与行政和司法权力机构组建，以及解决关系国家命运的战略性重大问题的广泛权限。

“我们由此显著增强了立法机构的影响力。这意味着，国家权力各分支之间的制衡机制将得到进一步加强。”

总统表示，国家和社会机构的系统性现代化工作还将持续至今年年底。

库鲁尔泰面临三项重点立法任务

托卡耶夫随后提出新一届库鲁尔泰当前面临的主要任务。

第一，根据新宪法规定，对国家法律体系进行相应调整。

总统指出，在向新宪政体系过渡期间，此前的议会已经通过了一系列保障主要国家权力机构正常运行的重要法律。接下来，库鲁尔泰需要对各领域现行法律进行全面、细致梳理，确保其符合新宪法的原则和要求。

第二，保障立法工作的稳定性和质量。

此前，上院负责审查马吉利斯通过的法律是否符合宪法、是否具有法律严谨性以及不同规范之间是否协调一致。在新的制度下，这项工作不能削弱，反而需要进一步加强。

“立法是一项责任极其重大的工作。我们的法律必须公平、让人民容易理解，同时还要先进，也就是符合时代要求。因为法律会影响国家每一名公民的命运和生活。”

托卡耶夫要求对法律中的每一项规范和每一个条款进行认真审议和充分讨论。

总统还建议在立法工作中广泛应用人工智能，以提高法律分析质量并预防可能滋生腐败的制度漏洞。

他强调，先进技术不能取代专业法律审查，但合理运用技术能够提高分析工作的效率。

目前，根据总统倡议，“E-Parliament”信息系统正在开发。该平台应将相关数字服务集中起来，并通过立法手段帮助提前发现和解决潜在社会问题。

托卡耶夫要求有关国家机关与议员合作，尽快使这一平台适应库鲁尔泰的工作需要。

具有重大国家意义的法案，还应与专家进行全面讨论，不能出现官僚主义和敷衍现象。

“库鲁尔泰应成为能够及时回应社会热点和突出问题的全国性对话平台。”

总统强调，议员工作应建立在法治、公开、相互尊重和意见多元化等原则基础之上。

第三，在首次会议期间推进一系列重要立法。

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推进人工智能、“黄金签证”和移民政策相关立法

托卡耶夫表示，他今年已经围绕人工智能在中等教育领域应用、数字资产产业发展以及“Digital Qazaqstan”国家战略等问题作出部署，政府将制定相应法案并提交库鲁尔泰。

总统指出，哈萨克斯坦正在系统采取措施，吸引更多高水平专业人才、现代技术和外国资本。为了进一步推动这项工作，引入“黄金签证”制度具有重要意义。

与此同时，国家还需要进一步完善移民政策。政府应将相关法案提交库鲁尔泰，议员应尽快完成审议。

此外，政府今年还应制定《图书馆和出版事业法》草案并提交库鲁尔泰。

托卡耶夫认为，这是一项有助于增强民族智力潜力的重要法律文件。

总统还表示，需要为设立“沙姆舍·哈勒达亚科夫”（Шәмші Қалдаяқов）奖章以及“哈萨克斯坦功勋画家”荣誉称号建立相应法律基础。

这些荣誉将授予长期服务民族文化，并在音乐和美术事业发展中作出突出贡献的公民。

加强对有特殊需要儿童的支持

托卡耶夫表示，库鲁尔泰还应继续推进此前两院制议会未能完成审议的一系列法案，其中应重点关注全面支持有特殊需要儿童的相关法律。

总统指出，哈萨克斯坦需要建立高效的精准支持体系，为有特殊需要儿童接受完整教育创造条件，特别是提高医疗和社会服务质量。

相关专业服务中心应在各州以及较大区的城市建设。

托卡耶夫希望社会赞助力量也能参与其中。

“国家必须始终支持真正需要帮助的人。这是我始终坚持的原则。”

支持禁止16岁以下未成年人注册社交媒体账号

托卡耶夫表示，国家应尽最大努力，为年轻一代创造良好且安全的成长环境。

政府提出通过立法禁止16岁以下未成年人注册社交媒体账号。总统表示支持这一建议，并指出类似措施已经在世界多个国家实施。

与此同时，他特别强调，法律通过后必须具备实际执行能力。

“如果我们通过相关法律，就必须考虑如何确保其得到全面落实，因为没有执行力的法律对任何人都没有意义。”

总统还要求加快审议保障能源领域技术稳定性、推动替代能源发展的相关法案，并重点关注网络平台和大众传媒领域立法。

哈萨克斯坦还需要采取进一步措施，在信息空间中保护公民的权利和合法利益。

托卡耶夫强调，归根结底，库鲁尔泰必须按照时代要求推动国家法律体系现代化，在充分考虑国家利益、社会关切和全球发展趋势的基础上，高效、高质量地完成相关工作。

议员还应成为新的社会道德规范倡导者

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦目前正在推动新的社会价值观深入人心。这是一项复杂、需要高度审慎推进，同时又十分必要的工作。

新的社会道德规范能否形成，与公民以及公职人员的行为举止直接相关。公共场所不应出现不文明和不当行为。

总统指出，议员的职责不仅是制定法律，还应为倡导新的社会道德规范作出贡献。

“总体而言，民众首先会通过你们的工作，来评价国家改革究竟取得了多大成效。”

托卡耶夫指出，与此前的议会相比，新一届库鲁尔泰中女性和年轻人的比例明显提高。

近年来实施的大规模改革推动更多新生力量进入国家治理体系，特别是一批有活力、爱国、勤奋的年轻人正在地方行政机关、国家机构和商业领域走到前列。

总统认为，这是国家改革取得的重要成果之一。

“从根本上说，制度改革的最终目标，就是推动国家各权力分支干部队伍更新，让具有创新意识和创造精神的人进入政治领域。当今时代不需要墨守成规的解决方案、陈旧的观念和空洞的民粹主义。”

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托卡耶夫表示，国家需要敢于承担责任、勇敢、积极、有知识并真正能够推动实际变化的领导者。

未来世代或许能够理解今天工作中存在的一些不足，因为任何工作都不可能完全没有错误。

“但是，如果我们不能把改革进行到底，错失建设公正哈萨克斯坦的历史机遇，他们永远不会原谅我们。”

总统强调，在当前世界以极快速度变化的情况下，如果表现得麻木、怯懦和不负责任，国家就可能陷入困境。

哈萨克斯坦的未来，与每一名议员的积极性、毅力和爱国精神息息相关。

“国家利益必须高于个人利益”

托卡耶夫表示，第一届库鲁尔泰标志着国家发展迈上新的阶段，人民对新一届议员寄予厚望。

议员必须不负人民信任，真正从事有益于社会的工作。每一项决定都会直接影响国家命运和未来，因此每一步都必须慎重。

“个人利益不能凌驾于国家利益之上。”

总统指出，库鲁尔泰应成为国家与人民之间的桥梁，把整个民族凝聚到共同事业周围。

托卡耶夫引用哈萨克斯坦著名作家阿比什·凯基尔巴耶夫“最重要的福祉是团结”的话指出，正是依靠团结一致，哈萨克斯坦不断巩固国家根基，并满怀信心地向前迈进。

“福祉只会扎根于团结之地。只要我们能够维护团结，就一定能够跨越更多高峰，实现所有目标。我对此深信不疑。”

提名阿伊别克·达德拜出任库鲁尔泰主席

讲话最后部分，托卡耶夫谈到根据新宪法组建国家权力机构需要完成的一系列程序。

总统表示，首先需要选举库鲁尔泰领导层并完成组织架构建设。

根据宪法第57条规定，库鲁尔泰主席候选人由总统提名。

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托卡耶夫正式提名阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜（Айбек Арқабайұлы Дәдебай）担任库鲁尔泰主席。

总统表示，达德拜长期在国家治理体系工作，拥有丰富经验，并以实际行动证明自己是一名知识渊博、爱国且忠诚尽责的公民，因此适合担任这一职务。

托卡耶夫呼吁库鲁尔泰议员支持其候选资格。

副总统、总理和新一届政府将陆续产生

托卡耶夫表示，根据宪法规定，政府在新当选的库鲁尔泰面前终止职权。

因此，待库鲁尔泰组织架构完成组建后，总统将向议员提出副总统和总理职位人选。

此后，总统将在与库鲁尔泰议员协商后任命政府成员，同时任命新设立的国家安全委员会副主席。

待库鲁尔泰和政府组成全部确定后，托卡耶夫将发表年度国情咨文。

总统强调，国情咨文中提出的所有倡议，都应由行政和立法机关共同及时、高质量落实。所有公职人员，特别是即将开始履行新职责的人员，都必须清楚国家面临的共同目标和任务。

人民理事会将于9月下半月组建

托卡耶夫宣布，哈萨克斯坦人民理事会将于9月下半月组建。

“人民理事会将于9月下半月组建。这是哈萨克斯坦历史上首个最高咨询机构。这个新机构将把我国民族、地区、社会以及社会政治等方面的特点汇聚起来，并拥有立法倡议权。从这个意义上说，这是一个独特的机构。”

总统表示，由此，哈萨克斯坦将在较短时间内完成主要国家权力机构的全面更新，并为下一阶段改革注入新的动力。

讲话最后，托卡耶夫表示，对于真正的爱国者而言，没有什么比忠诚服务自己的人民更加幸福。民族利益必须高于一切，建设公正、强大的哈萨克斯坦是所有人的共同使命，忠于人民的嘱托则是应尽的责任。

“我相信，你们将在这条道路上坚持不懈地工作。祝库鲁尔泰工作顺利！愿我们神圣的祖国不断繁荣发展！哈萨克斯坦共和国万岁！”

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8月28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次会议在阿斯塔纳举行。此前，哈萨克斯坦于8月23日举行一院制库鲁尔泰议员选举，中央选举委员会于8月27日完成145名当选议员的登记工作。

根据选举结果，共有5个政党进入第一届库鲁尔泰。其中，公正党获得110个议席，乡村党10席，共和国党9席，全哈社会民主党8席，“光明道路”民主党8席。

第一届库鲁尔泰共有145名议员。新当选议员当天在首次会议上按照宪法规定宣誓就职，哈萨克斯坦新一届一院制立法机构由此正式开始履职。