托卡耶夫总统在首都机场为中国国家主席习近平送行

此前，习近平主席应托卡耶夫总统邀请，于6月16日抵达阿斯塔纳进行国事访问，并参加第二届中亚-中国峰会。

第二届中亚-中国峰会成果丰硕

6月17日，第二届中亚-中国峰会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳成功举行。峰会由哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持，中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫以及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫出席。

峰会上，各方就深化中国与中亚国家在政治、经贸、能源、基础设施、文化及安全等领域的合作进行了深入探讨。会议达成多项重要共识，签署《阿斯塔纳宣言》和多边《永久睦邻友好合作条约》。该条约旨在巩固中国与中亚国家之间的长期友好关系，促进地区稳定与共同繁荣。此外，峰会还通过了关于加强经贸合作、互联互通及绿色能源发展的多项协议，为未来区域合作奠定了坚实基础。

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双边会晤巩固哈中战略伙伴关系

在峰会期间，托卡耶夫总统与习近平主席举行了双边会晤。双方高度评价哈中两国在各领域的全面战略伙伴关系，并就进一步扩大经贸、投资、文化及人文交流达成一致。托卡耶夫总统指出，中国是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴之一，2024年双边贸易额达到创纪录的440亿美元。他还特别提到两国在文化领域的合作成果，如在中国设立的文化中心、卢班工坊以及中国高校和科研机构在哈分支的建立。

习近平主席对哈萨克斯坦的热情接待表示感谢，并强调两国关系在面对全球挑战时展现出的韧性和活力。他表示，哈萨克斯坦在“一带一路”倡议中的重要作用不可替代，双方应继续深化在“西部中国-西部欧洲”运输走廊等项目上的合作。

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送行仪式彰显深厚友谊

在送行仪式上，阿斯塔纳国际机场气氛庄重而温馨。哈萨克斯坦方面为习近平主席安排了高规格礼遇，体现了两国的深厚友谊。托卡耶夫总统亲自陪同习近平主席至登机口，双方进行了简短而亲切的告别交谈。

此前，习近平主席在访问期间还参加了多项活动，包括在总统府阿克奥尔达的欢迎仪式及两国高层的会谈。

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此次习近平主席的访问及第二届中亚-中国峰会的成功举办，不仅深化了哈中双边关系，也为中国与中亚国家的区域合作注入了新动力。双方一致同意继续在平等互利的基础上，推动各领域合作迈上新台阶。

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【编译：木合塔尔·木拉提】