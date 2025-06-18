托卡耶夫总统在首都机场为中国国家主席习近平送行
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在首都阿斯塔纳国际机场为结束国事访问的中国国家主席习近平举行隆重送行仪式。
此前，习近平主席应托卡耶夫总统邀请，于6月16日抵达阿斯塔纳进行国事访问，并参加第二届中亚-中国峰会。
第二届中亚-中国峰会成果丰硕
6月17日，第二届中亚-中国峰会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳成功举行。峰会由哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持，中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫以及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫出席。
峰会上，各方就深化中国与中亚国家在政治、经贸、能源、基础设施、文化及安全等领域的合作进行了深入探讨。会议达成多项重要共识，签署《阿斯塔纳宣言》和多边《永久睦邻友好合作条约》。该条约旨在巩固中国与中亚国家之间的长期友好关系，促进地区稳定与共同繁荣。此外，峰会还通过了关于加强经贸合作、互联互通及绿色能源发展的多项协议，为未来区域合作奠定了坚实基础。
双边会晤巩固哈中战略伙伴关系
在峰会期间，托卡耶夫总统与习近平主席举行了双边会晤。双方高度评价哈中两国在各领域的全面战略伙伴关系，并就进一步扩大经贸、投资、文化及人文交流达成一致。托卡耶夫总统指出，中国是哈萨克斯坦最大的经贸伙伴之一，2024年双边贸易额达到创纪录的440亿美元。他还特别提到两国在文化领域的合作成果，如在中国设立的文化中心、卢班工坊以及中国高校和科研机构在哈分支的建立。
习近平主席对哈萨克斯坦的热情接待表示感谢，并强调两国关系在面对全球挑战时展现出的韧性和活力。他表示，哈萨克斯坦在“一带一路”倡议中的重要作用不可替代，双方应继续深化在“西部中国-西部欧洲”运输走廊等项目上的合作。
送行仪式彰显深厚友谊
在送行仪式上，阿斯塔纳国际机场气氛庄重而温馨。哈萨克斯坦方面为习近平主席安排了高规格礼遇，体现了两国的深厚友谊。托卡耶夫总统亲自陪同习近平主席至登机口，双方进行了简短而亲切的告别交谈。
此前，习近平主席在访问期间还参加了多项活动，包括在总统府阿克奥尔达的欢迎仪式及两国高层的会谈。
此次习近平主席的访问及第二届中亚-中国峰会的成功举办，不仅深化了哈中双边关系，也为中国与中亚国家的区域合作注入了新动力。双方一致同意继续在平等互利的基础上，推动各领域合作迈上新台阶。
【编译：木合塔尔·木拉提】