著名歌手迪玛希在伊斯坦布尔举办个人演唱会

来自世界各地的歌迷慕名而来，共同感受迪玛希的歌声魅力。土耳其、中国、欧洲、美洲、亚洲和非洲的粉丝们热情高涨，纷纷聚集在一起，共同庆祝这一特殊的时刻。

在演唱会开始前，粉丝们在演唱会横幅和迪玛希的纸板人形前合影留念，场面温馨热闹。

Фото: aksam.com

来自德国和阿根廷的歌迷专程飞来参加演唱会，他们激动地表示：“我们专程来到伊斯坦布尔，就是为了听迪玛希唱歌。一听说他将在土耳其开演唱会，我们就立刻买票了。”

演唱会开场，迪玛希便用多首脍炙人口的歌曲，以哈萨克语、土耳其语、英语和汉语演唱，瞬间点燃了全场气氛。

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在歌曲间隙，迪玛希与歌迷们亲切互动，用哈萨克语与家乡歌迷交流，用英语与海外歌迷交谈。他表达了对在伊斯坦布尔开唱的兴奋之情。

当晚，土耳其音乐人哈吕克·莱文特和布拉克·耶特尔，以及哈萨克斯坦作曲家雷纳特·盖辛受邀登台，与迪玛希同台献艺。悠扬的库布兹琴声、吉他声和冬不拉琴声在体育场内回荡，为观众带来了丰富的音乐体验。

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演唱会的尾声，迪玛希用现代风格重新演绎了经典民歌《Durdaraz》，新颖的编曲引爆了全场观众的热情。整场演唱会充满了欢声笑语和动人旋律，为迪玛希的30岁生日画上了圆满的句号。

【编译：阿遥】