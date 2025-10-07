迪玛希在纽约麦迪逊广场花园举办个人演唱会　哈萨克斯坦国歌首次奏响世界级舞台

迪玛希在演出前接受采访时表示：

“我从小就梦想能在这里表演。作为一名拳击迷，曾在此登台的穆罕默德·阿里和迈克·泰森给了我巨大的灵感。而传奇艺人如男高音三重唱、迈克尔·杰克逊、惠特尼·休斯顿、席琳·迪翁和安德烈·波切利也深深影响了我。近年来我举办了很多大型演出，但这一次对我而言格外特别。”

演唱会以歌曲《Golden》开场，随后迪玛希用不同语言演绎多首作品——包括英文歌曲《Smoke》、意大利语《Olimpico》以及中文歌曲《Battle of Memory》。整场演出在风格、语言与表演形式上实现了高度融合，体现出他独特的艺术理念。

Фото: Dimashnews

值得一提的是，迪玛希首次在个人演唱会上与两届格莱美奖得主沃尔特·阿法纳西耶夫合作，在其钢琴伴奏下演唱了《Love’s Not Over Yet（爱未结束）》。阿法纳西耶夫表示：

“我认识迪玛希，但并不了解他所有的作品。他现场演唱的实力令我震撼。观众真心热爱他，这种氛围非常罕见。能受邀参与这场演出，是我永生难忘的经历。我曾多次在这座场馆表演，但从未经历过如此令人动容的夜晚。”

当晚，迪玛希还演唱了由著名作曲家伊戈尔·克鲁托伊创作的《疲惫天鹅的爱恋（The Love of Tired Swans）》，观众多次与他合唱，将现场气氛推向高潮。

在纽约期间，迪玛希还与当地致力于推广哈萨克文化的组织代表会面，探讨未来的文化交流与合作。

【编译：达娜】