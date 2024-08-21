在哈国登记的俄罗斯企业数量出现下降

据第一信贷局（Бірінші кредиттік бюро）数据，自2022年2月以来，在哈萨克斯坦登记注册的俄罗斯企业数量首次出现了下降。

- 截至2024年8月1日的统计显示，拥有俄罗斯资本背景并在哈萨克斯坦登记注册的法人和企业分支机构的总数为23 670家，这一数据与哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局7月1日公布的数据相比，减少了13家。- 消息称。

这是自乌克兰的冲突爆发以来，在哈登记注册的俄罗斯企业数量首次出现下降。此前最后一次记录到的减少情况是在2022年的2月。

目前在哈萨克斯坦登记注册的俄罗斯企业数量，是2022年俄乌冲突爆发前的2倍。

在哈登记注册的俄资企业有1.93万家，即约80%处于活跃运营状态。

不过，活跃的俄资企业数量正在持续减少，这一状态已经保持了三个月的时间。

2022年3月起，在哈注册的俄资企业数量开始持续增长，部分月份甚至有超过千家企业同时开展登记注册工作。2022年平均每个月有616家俄资企业在哈登记，2023年每月为342家，而在2024年，这一数据减少到了112家。

2023年年初，在哈登记注册的俄罗斯企业总数超过了2.3万家。

同年，从俄罗斯搬迁到哈萨克斯坦的企业数量出现了较大幅度的下降，但与前往其他国家的数量相比仍保持了稳定的趋势。

【编译：木合塔尔·木拉提】