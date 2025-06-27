哈萨克斯坦在联合国第144届会议上提出多项改革措施

由文化和信息部副部长叶夫根尼·科切托夫率领的代表团在会上介绍了近年来推行的主要改革措施，重点阐述了完善性别立法的工作，并强调保护妇女权利是国家政策的优先方向之一。

据该部门消息，在联合国第144届会议上，哈萨克斯坦提出了多项改革措施，包括对家庭暴力实施者的刑事责任追究、《大众媒体法》、以及针对青年和妇女的配额制度等。

具体而言，哈萨克斯坦引入了30%的妇女配额。目前，55.8%的公共服务岗位由女性担任，议会中的女性占比为19.6%。此外，性别分析已被纳入政策制定，性别导向预算的规划也在研究之中。近年来一项重要的改革是对家庭暴力实施者追究刑事责任。

哈萨克斯坦不仅加强了相关法律的严格性，还采取了预防措施。家庭支持中心的工作得到优化和系统化，建立了移动小组以识别面临困难生活的家庭，并对施暴者引入了强制性心理干预措施。科切托夫还特别提到支持言论自由和公民社会的问题。

会上指出，《大众媒体法》和《在线平台法》已获通过，诽谤不再被视为刑事犯罪，同时，epetition.kz在线请愿平台也已上线。目前，哈萨克斯坦有超过1.7万个非政府组织在运作。

值得一提的是，联合国人权委员会特别表彰了哈萨克斯坦公民社会的活跃度。哈萨克斯坦重申了其致力于加强人权领域标准并保持开放对话的决心。

【编译：木合塔尔·木拉提】