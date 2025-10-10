哈萨克斯坦在首届国际“TurkicSkills 2025”职业技能大赛中夺得 6 枚金牌

据教育部新闻消息，哈萨克斯坦代表队共获得6枚金牌、2枚银牌，并荣获1枚“优秀奖章”。这一成果体现了哈萨克斯坦在总统提出的“工人职业年”框架下实施的改革卓有成效。

TurkicSkills-2025 于 10 月 4 日至 9 日 在 阿克套市 举行，吸引了来自 土耳其、阿塞拜疆、匈牙利、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦 和 哈萨克斯坦 的近 70 名参赛者，他们均为学院学生及年轻专业人才。比赛设有 10 个技能项目，涵盖工程学、信息技术、制造业、机器人技术及服务业等领域。

在闭幕式上，哈萨克斯坦教育部副部长阿斯勒别克·阿赫梅特詹诺夫表示，本次赛事由哈萨克斯坦倡议举办，是突厥语国家职业与技术教育机构间合作的全新阶段。

“TurkicSkills 锦标赛为突厥国家的技术与职业教育合作开辟了新篇章。这几天成为友谊、理解、合作与经验交流的生动体现。” —— 他说。

世界技能组织（WorldSkills International）理事会成员 雷·英格利什高度评价了本次赛事的组织水平：

“TurkicSkills 的规模与质量表明，哈萨克斯坦完全具备承办国际职业技能大赛（如 WorldSkills 或 WorldSkills Europe）的能力。”

据主办方统计，赛事期间共有 超过 5000 名观众 现场观赛，同时高校与企业之间签署了 近 100 份合作备忘录。

根据此前的报道，曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜在活动开幕式致辞中向参赛选手致以祝贺，并祝福他们取得佳绩。

他表示：“根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，各地区正积极提升劳动者地位。此次在‘工人职业年’中举办的TurkicSkills国际锦标赛，是技术与职业教育体系现代化进程中的关键一步。历史上，工作专业始终是经济稳定的支柱，并将继续如此。这项赛事不仅标志着突厥国家间职业合作的新阶段，还为年轻人才磨砺技能提供了高效平台。作为曼格斯套州举办的国际级活动，此次锦标赛鲜明展现了本地区的教育潜力，并开辟了新机遇。祝愿所有参赛者取得成功与丰硕成果！”

【编译：达娜】