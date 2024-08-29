世界粮食计划署在救援队遇袭后停止在加沙的行动

粮食计划署执行主任辛迪·麦凯恩说：“这是完全不可接受的，也是一系列不必要的安全事件中最新的一起，这些事件危及了世界粮食计划署在加沙的团队的生命安全”。她呼吁以色列当局和冲突各方立即采取行动，确保在加沙的所有援助人员的安全和保障。

世界粮食计划署说，值得庆幸的是，没有人在袭击中受伤。

麦凯恩说：“昨晚的事件表明，目前的冲突降低紧张局势系统正在失灵，这种情况不能再继续下去了。”

协调机制“不起作用”

联合国发言人杜加里克周三在联合国总部举行的记者会说：“一辆有明显标志的联合国人道主义救援车辆被以色列国防军的枪弹击中10次，其中包括瞄准前窗的子弹。” 他表示，车队运送任务之前同以色列国防军进行过充分协调。

他说：“这是最近发生的一起事件，凸显出现有的协调系统没有发挥作用。我们将继续与以色列国防军一道工作，确保类似事件不再发生。”

杜加里克重申各方在任何时候都必须尊重国际人道法。他说平民必须受到保护，无论他们身在加沙何处，都必须满足他们的基本需求，包括食物、水、住所和健康。

他说：“这适用于那些接到撤离命令的人，无论他们是否离开，那些离开的人必须有足够的时间以及安全的路线和安全的地方可去。”

执行援助任务后遭到枪弹袭击

周二晚，在护送一队运载人道主义物资的卡车前往加沙中心地区执行任务后，该小组与两辆世界粮食计划署装甲车一起返回凯雷姆沙洛姆。

粮食计划署说：“尽管车辆上有明显的标记，而且以色列当局多次允许车辆靠近，但当车辆驶向以色列国防军检查站时，还是直接遭到枪击。”

粮食计划署报告说，在离检查站几米远的瓦迪加沙桥上，这辆车至少中了 10 发子弹--驾驶员一侧中了 5 发，乘客一侧中了 2 发，其他部位中了 3 发。

严酷的提醒

尽管这并不是长达 10 个月的战争中发生的第一起安全事件，但粮食计划署说，这是粮食计划署的车辆第一次在检查站附近直接遭到枪击，尽管此前车辆运输按照标准协议获得了必要的许可。

粮食计划署说：“这起事件严酷地提醒我们，加沙地带的人道主义援助空间正在迅速缩小，暴力事件不断增加，损害了我们提供救生援助的能力。”

该机构表示，由于进出受限和风险增加，本已严峻的局势更加雪上加霜，导致到达急需者手中的粮食供应减少。

越来越多地受到攻击

世界粮食计划署称，人道主义工作者在加沙越来越多地受到攻击，在提供救生援助方面面临诸多挑战。

该机构报告说，频繁和持续的撤离令继续使家庭和旨在支持他们的粮食救济行动受到干扰。

上周，世界粮食计划署在加沙中部地区的第三个也是最后一个运作中的仓库无法进入，而世界粮食计划署运作的五个社区厨房也不得不撤离。

该机构说：“8月25日星期日的撤离令影响了粮食计划署在代尔巴拉赫的主要运作中心，迫使我们的团队自战争开始以来第三次搬迁。”