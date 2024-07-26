哈萨克斯坦在巴黎组织会议 推动恢复中亚运动会

这也是哈萨克斯坦国家奥委会主席、世界著名职业拳击运动员根纳季·戈洛夫金在其“奥运议程”上的首次正式亮相。

此外，亚洲奥林匹克理事会（OCA）代理现任主席拉贾‧兰迪尔‧辛格（Raja Randhir Singh）、奥林匹克团结基金和国家奥委会关系总监詹姆斯·麦克劳德（James Macleod）、国际奥委会援助计划副主任奥利维耶·尼安基（Olivier Niamkey）等众多重要人物参与了此次会议。

Фото: ҚР ҰОК

会议期间，与会者就区域内合作的多项议题进行了讨论。其中一个主要议题是恢复自2005年以来未曾举办的中亚运动会。哈萨克斯坦建议将比赛项目缩减至10-12个奥运项目，并将参赛者年龄限制在14-18岁，以提高各国国家队的后备力量。

拉贾·兰迪尔·辛格发表讲话，对会议的邀请表示了感谢，并对中亚地区的团结表示赞赏。他还强调了各国为共同利益努力合作的重要性，并回忆起1995年在乌兹别克斯坦首次举办的中亚运动会，称这是国际奥委会参与的一项重大成就。他对恢复这一赛事的倡议表示非常高兴，认为区域性赛事对整个地区的发展至关重要，并表示国际奥委会将支持所有致力于发展中亚体育的努力。

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詹姆斯·麦克劳德则表示，长期以来，各方一直为共同的目标努力，现在终于迎来了奥运会开幕的重要时刻。他对各方的支持表示感谢，并希望各国代表团在此次奥运会上取得成功。他强调，对于恢复中亚运动会的倡议，国际奥委会和亚洲奥林匹克理事会将一如既往地支持。

根据会议结果，代表们一致同意定期举行此类会议，以加强区域体育影响力，并在即将到来的奥运会上互相祝愿成功。下一次会议计划于九月底在吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖畔举行。

会议最后，戈洛夫金总结道：

- 感谢国际奥委会、亚洲奥林匹克理事会及中亚各国的合作伙伴，在奥运会前的繁忙时刻，依然抽出时间支持我们的倡议。我们的目标明确，即不仅在区域内，也在全球范围内，与国际奥委会和亚洲奥林匹克理事会的伙伴们加强合作。通过团结一致，我们将为我们的运动员、国家奥委会和全球奥林匹克运动创造更多机遇，攀登新的高峰。

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【编译：达娜】