普京计划在阿斯塔纳会见埃尔多安

据塔斯社报道，俄总统普京日前在同土耳其外交部部长哈坎·菲丹会晤时说：

- 请代为转达我对埃尔多安总统的问候。我相信，他会在今年的7月3~4日参加在阿斯塔纳的峰会。届时，我们会安排时间见面，讨论相关的问题。

土耳其外长则对普京提出的有关俄土开展各方位合作的问题予以了关注。他指出，安卡拉正在为解决各个地区的冲突尽最大的努力。

普京指出，俄罗斯于土耳其之间的双边关系令人满意。

- 这一切都归功于我们的朋友，土耳其总统的领导和支持。- 普京说。

俄总统同时指出，2023年俄土双边贸易额增势良好，但2024年则有所下滑。

- 我们将其主要原因，归结于我们对进核心出口商品的调整。希望以后能够通过调控，实现像去年那样的发展。去年，我们两国之间的贸易创下了纪录。- 普京说。

根据此前报道，今年7月3~4日，上海合作组织峰会将在阿斯塔纳举行。在此次峰会上，上合组织成员国元首将讨论政治、经贸、文化和人文等领域的广泛议题。此外，观察员国和对话伙伴国领导人也预计将出席此次峰会。